Andrónico Luksic compromete apoyo a seleccionada chilena de balonmano que pide plata en la calle

Sofía Rojas recibió el llamado a la selección femenina de balonmano Sub 19 y Sub 21, dando el salto desde el balonmano playa, donde también defendió a la Roja. El problema es que la nacida en Iquique no tiene los recursos para viajar a Santiago y participar en los entrenamientos.

Por lo mismo, según publicó el portal Soy Iquique, la deportista tuvo que recurrir a pedir plata en la calle para costearse sus viajes. "Estoy pidiendo colaboración porque yo soy seleccionada de handball playa, pero me acaban de seleccionar en las categorías Sub 19 y Sub 21 del balonmano tradicional, hace pocos meses regresé de un torneo de playa, entonces mis padres no tienen el dinero suficiente para apoyarme", indicó al medio.

Sobre pedir ayuda a las instituciones correspondientes, quienes suelen entregar apoyo en estos casos, la iquiqueña explicó que tuvo la intención, "pero es mucha la burocracia y muchos documentos, y siempre deben hacerlo a través de un club y yo estoy sola aquí en Iquique".

Luego de enterarse de la historia, el empresario Andrónico Luksic le ofreció su soporte. El dueño del Banco de Chile y de empresas como CCU, quien se ha caracterizado en el último tiempo por entregar apoyo a diversos deportistas, escribió en su cuenta de Twitter que "si Sofía Rojas aún necesita ayuda, que cuente conmigo".