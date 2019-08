Pogba perdió un penal y Manchester United resignó un empate sin Alexis ante Wolves

Manchester United no pudo ante Wolverhampton Wanderers, en su segundo partido en la Premier League inglesa 2019-2020, al igualar 1-1 como visita. En un duelo donde no estuvo Alexis Sánchez -que está cerca de irse del club- y en el cual el francés Paul Pogba fue protagonista negativo al errar un penal que le hubiese dado la victoria a los Red Devils en Molineux Stadium.

El francés Anthony Martial abrió la cuenta a los 27' para los de Ole Gunnar Solskjaer, tras una gran jugada colectiva armada por Jesse Lingard y Marcus Rashford, que abría la ilusión para la victoria del United.

Sin embargo, un golazo del portugués Rubén Neves (55') puso la paridad para los Wolves, con un remate espectacular que dejó sin reacción al español David de Gea. El tanto fue revisado por el VAR producto de un posible fuera de juego, pero el juez convalidó la conquista para los dirigidos por el también luso Nuno Espirito Santo.

Lo peor para los Red Devils llegó a los 68', cuando Pogba falló un lanzamiento penal, el que le hubiese dado los tres puntos a Solskjaer y compañía ante una de las revelaciones de la Premier League pasada. El francés, campeón del mundo en Rusia 2018, tomó la responsabilidad desde los 12 pasos ante el portugués Rui Patricio, pero su remate fue tapado por el meta que le adivinó el lugar.

Así, el United suma cuatro puntos luego de dos fechas, y con la incertidumbre de lo que pasará con Alexis Sánchez en las próximas horas.

