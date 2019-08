Representante de Iván Morales dispara contra Mario Salas: "No es extremo y este entrenador lo pone en esa posición"

La situación de Iván Morales no es cómoda en Colo Colo. El delantero no ha sido citado en los últimos dos partidos de los albos, ante O'Higgins y Unión Española, algo que Mario Salas salió aclarar como una "decisión técnica", a pesar de los rumores sobre una supuesta indisciplina.

Pero ahora su representante, Juan Cruz-Oller, señaló en radio ADN que, tras consultar con Marcelo Espina, la ausencia del joven ariete es "por un tema táctico, si apelé al director deportivo del club, y me dijo tema táctico. Convengamos que con este entrenador Iván Morales no puede terminar un partido 90 minutos".

Las críticas de Cruz-Oller son porque Morales "no es extremo, ya se lo dije al presidente y al director deportivo. Espina estuvo en el torneo de Toulon. Todos los scouts decíamos lo mismo. Es un delantero de área, no lo saquemos a la punta. Está probado que el chico no está cómodo con la posición", aludiendo a la posición que está ocupando.

"Ahora llegó este entrenador y lo pone de extremo. Obviamente no va a experimentar un buen rendimiento. Habló con el jugador. Lo pone por los costados porque tiene potencia. El chico ya ha manifestado que quiere jugar por adentro", continuó el manejador.

Sobre el supuesto caso de indisciplina, Cruz-Oller dijo que "tuvimos que hacer un viaje relámpago a Chile estando en Europa por esa situación. Me sorprende cómo la prensa atenta contra un jugador que defiende la camiseta del país. Dar por un hecho verídico algo que no es verdad, es muy grave".

"Es un jugador que tiene altísimas chances de ser exportado a Europa. Cada vez que juega con este entrenador, Iván no logra completar 90 minutos o lo hace en pocas ocasiones. Alimentar un rumor me parece gravísimo, porque está en la lupa de diferentes clubes de Europa", continuó Cruz-Oller, aludiendo también la condición de exportable que tiene el jugador de 20 años.

Finalmente, el representante de Morales se refirió a los consejos que el Calamar le dio al formado en Macul para quedarse en Pedreros, por lo que dijo que "a Espina lo conozco muy bien. No creo que Iván no esté feliz de jugar en Colo Colo. Cuando le comentamos que había una propuesta de dos clubes argentinos, Ivan me dijo 'yo para jugar en este club, me quedo en Colo Colo', y estoy hablando de club de Primera argentina. Me dijo ‘yo me voy de Colo Colo para Europa"".