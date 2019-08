Gary Neville suplica: "Alexis es un absoluto desastre, Solskjaer tiene que sacarlo del United"

Mientras se resuelve su posible partida al Inter de Milán, Alexis Sánchez sigue recibiendo duras críticas de parte de los históricos del Manchester United.

Pese a que el seleccionado nacional ni siquiera ha sumado minutos en esta temporada al no ser citado en las dos primeras fechas de la Premier League, Gary Neville no tuvo filtro para criticarlo.

"Sánchez ha sido un absoluto desastre. No tengo idea que pasó con él. Deben haber dos Alexis. Ese que llegó a Manchester no tengo idea quién es. Solskjaer tiene que sacarlo del club", expresó el ex defensa a Sky Sports.

Alexis Sánchez arribaría en las próximas horas a Milán para realizarse los exámenes médicos correspondientes y así obtener el visto bueno para oficializar su fichaje en la escuadra lombarda, donde llega en calidad de préstamo por una temporada con opción de compra en 15 millones de euros.