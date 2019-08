Alfonso Parot: "Se me tilda de mala leche desde hace mucho tiempo por una jugada puntual"

Alfonso Parot se prepara para jugar un nuevo Clásico Universitario. Esta vez lo hará con cartel de gran refuerzo y como uno de los más experimentados del plantel de Universidad Católica, una faceta muy distinta a la que le tocó en el pasado enfrentando a la U.

El lateral que viene de actuar en Rosario Central vivió alegrías en los duelos ante Universidad de Chile, pero también fue protagonista de controvertidos capítulos. En la final del Apertura 2011 fue expulsado por una dura infracción sobre Albert Acevedo, mientras que en el clásico del segundo semestre de 2014, en un balón dividido, le provocó una dura lesión a Sebastián Ubilla, con quien se volverá a encontrar el domingo en el Estadio Nacional.

Lo sucedido con Ubilla es lo más recordado, ya que tras sufrir una luxación traumática de los tendones peroneos en la pierna derecha, el Conejo acusó al Poncho de "mala leche". Y si bien el propio Parot contactó a Ubilla, nunca hubo respuesta de parte del delantero de la U.

En 2014 Parot y Ubilla vivieron un caliente clásico en el Estadio Nacional / Foto: Photosport

"No he conversado con él. Cuando pasó eso le mandé el mensaje correspondiente y no tuve respuesta alguna. Después salió diciendo que yo era un mala leche y me parece que eso es lo que piensa la mayoría de los jugadores y el periodismo, que voy muy fuerte a la pelota. El otro día con Everton se habló de que entré muy fuerte y sólo hice dos faltas en todo el partido", manifestó el lateral zurdo de la UC.

"Se me tilda de mala leche desde hace mucho tiempo por una jugada puntual del 2011, cuando era chico. Quizá en esa jugada fui con mucho ímpetu y no correspondía, pero de ahí en adelante siempre se me ha tildado de mala leche. No sé cuántos partidos tengo en primera, pero tengo menos de 6 expulsiones, vengo de jugar dos años en Argentina y sólo tuve una expulsión en 60 partidos. Voy fuerte, esa es una de mis cualidades, pero creo que no corresponde lo de mala leche", continuó el Poncho.

Referente en el plantel

Por otro lado, Parot reconoció que vive más tranquilo la previa de un clásico que en antaño y que tras su regreso a la UC desde Rosario Central debe comportarse como un referente en el camarín. "Va pasando el tiempo y uno va aprendiendo ciertas cosas. Cuando llegué de regreso dije que para la edad que tengo, como vengo de afuera de refuerzo y no de vuelta de un préstamo, tenía que tomar una posición distinta en el camarín y tengo que demostrarlo tanto en la cancha como en este tipo de cosas, por ejemplo, no generando polémicas innecesarias, que era todo lo que estaban esperando", dijo. "Me siento mucho más tranquilo y maduro, por eso digo que me molesta que me sigan tildando de mala leche", remarcó.

Además, Parot reconoció que el ambiente del Clásico Universitario es mucho más tranquilo de lo que le tocó vivir en el Clásico de Rosario en Argentina. "El hincha en Argentina, del equipo que sea, es mucho más apasionado que el chileno. Por lo que me tocó vivir en los clásicos en Rosario, en los que me fue muy bien, era todo una locura. Dos semanas antes empezaban a salir cosas en los diarios, ibas a comer o por la calle y te empezaban a gritar cosas de aliento o los del otro equipo te empezaban a decir otras cosas".

"Acá se nota que es semana de clásico porque hay banderazo, porque la prensa te lo hace sentir y nosotros mismo lo sentimos. Pero lo externo al equipo, tanto la gente, como los periodistas, en ese sentido claramente se vive distinto", estableció.