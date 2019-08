Árbitro del histórico 7-1 de Alemania ante Brasil ahora será entrenador en España

En la Copa del Mundo del 2014 hubo un partido que es recordado especialmente: el 7-1 de Alemania ante Brasil en semifinales. Pero, como en todo partido de fútbol, uno que no es tan recordado es el árbitro del encuentro.

Se trata del mexicano Marco Antonio Rodríguez, que también estuvo en Sudáfrica 2010 en la victoria de España 2-1 sobre Chile, quien ya se retiro como juez y ahora se desempeña como entrenador. De hecho, el ahora estratega se sumará al Salamanca de la Segunda División B española.

Conocido también como Chiquimarco, el azteca dirigió en tres Mundiales, incluyendo Alemania 2006. Además, en la cita planetaria en tierras cariocas, también estuvo en el Uruguay-Italia, recordado por el famoso mordisco de Luis Suárez a Giorgio Chiellini.

Ahora, dedicado completamente a ser estratega, tendrá su primera aventura como técnico profesional."Me he preparado, saqué el título, tomé un máster en España, saqué licencias UEFA y se abre ésta oportunidad que es la gran oportunidad que había pedido. Llevo años trabajando para no cerrarme las puertas", dijo Riquelme a Marca.

"Con los títulos UEFA espero que no haya ningún tipo de limitante administrativo que me impida llegar a ese tipo de escenarios. Alguna vez dije que yo sería entrenador de la selección mexicana", agregó el ex árbitro.