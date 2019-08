Di Natale recordó su dupla con Alexis en Udinese y le pone fichas en su vuelta a Italia: "Seguro marcará muchos goles"

El retorno de Alexis Sánchez a la Serie A es cada vez más cercano. Por lo mismo, Antonio Di Natale, compañero del chileno en su anterior paso por el Udinese, señaló que la posible llegada del tocopillano al Inter de Milán "es una buena apuesta para él y el equipo".

El Toto no dudó en elogiar a su ex dupla en ataque en conversación con La Gazzeta dello Sport y dijo que Alexis y el Inter "ganarán juntos. Él es un profesional ejemplar, siempre llegó antes a los entrenamientos. Regresa a Italia donde dejó un hermoso recuerdo y por la voluntad de un técnico como Antonio Conte, que lo quiso en Juventus. Están todos los ingredientes para una gran temporada. Necesita confianza, Conte se la dará y estoy seguro que lo hará muy bien".

El hoy entrenador de la Sub 17 del Spezia señaló que el mal momento del bicampeón de América se debió a que "tuvo algunos problemas físicos y ciertamente Manchester es un ambiente complicado. Sánchez necesita jugar continuamente y se siente importante para aprovecharlo al máximo. En el United no fue así, pero no podemos cuestionar su talento".

"En Inglaterra su ciclo parece haber terminado. Había una necesidad de un nuevo desafío y, de hecho, el Inter es el club adecuado para relanzar su carrera, más con Conte que es el mejor entrenador para regresar al gran nivel", continuó Di Natale, quien también sueña algún día dirigir al Udinese.

De hecho, el ex capitán bianconeri le gusta utilizar un 4-3-3 porque lo encuentra más vistoso, aunque señaló que el 3-5-2 del ex entrenador de la Selección Italiana sería el ideal para un jugador como Sánchez, ya que "al lado de un gigante como Lukaku será un gran segundo delantero, aprovechando su velocidad y luego ir al arco. Seguro marcará muchos goles".

El problema que plantea el medio italiano es que en ese mismo puesto está Lautaro Martínez, la gran joya de los lombardos, quien pasará de ser banca de Mauro Icardi a serlo del formado en Cobreloa. Por lo mismo, no sería raro que Sánchez se desplace para ser un media punta.