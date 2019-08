Paul Pogba recibió insultos racistas tras perder un penal ante Wolves y Manchester United pide "cero tolerancia"

El futbolista del Manchester United, Paul Pogba, fue objetivo de insultos racistas en las redes sociales tras errar un penal contra Wolverhampton Wanderers, en el empate 1-1 por la segunda fecha de la Premier League.

El francés erró este lunes un lanzamiento desde los 12 pasos, lo que le acabó costando la victoria al cuadro de Ole Gunnar Solskjaer, provocando la ira especialmente de los hinchas de redes sociales.

Varios de los tweets insultando a Pogba fueron borrados y las cuentas que los escribieron fueron suspendidas, aunque aún así estos dichos molestaron profundamente al club inglés, que condenó el hecho en un comunicado, llamando a tener "cero tolerancia" contra estos actos.

Pogba perdió un penal y Manchester United resignó un empate sin Alexis ante Wolves El francés tuvo la chance de darle la victoria a su equipo, pero erró desde los 12 pasos y los del tocopillano igualaron 1-1 ante Wolverhampton Wanderers.

De hecho, el campeón del mundo en Rusia 2018 es el tercer jugador en los últimos días que recibió estos comentarios ofensivos. También lo sufrió Tammy Abraham, delantero del Chelsea, quien falló el penal definitivo en la Supercopa de Europa ante el Liverpool.

Otro caso fue el de Yakou Meite, atacante del Reading, tras también errar un lanzamiento desde el disco blanco, que le significó no ganar su partido.

BREAKING: Manchester United say they are 'disgusted' by the racial abuse aimed at Paul Pogba on social media after last night's draw at Wolves. — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 20, 2019