"Esperamos respuesta del Manchester United": En el Inter le pasan la pelota a los Diablos Rojos por Alexis

El traspaso de Alexis Sánchez al Inter se daba por hecho. Es más, desde Italia apuntaban que el tocopillano llegaría este martes a Milán para firmar por los lombardos.

Sin embargo, el delantero nacional se presentó esta mañana a entrenar en Carrington, centro de prácticas de su actual equipo. Esto, porque su fichaje aún no está completamente cerrado.

"Todavía no", aclara una alta fuente directiva del cuadro interista a El Gráfico Chile. Desde el club italiano ya hicieron una oferta por el atacante criollo, pero no han recibido la contestación desde Old Trafford.

"Esperamos respuesta del Manchester United", explica la misma persona. La piedra de tope estaría en el porcentaje del sueldo que pagaría cada institución, pues la operación sería mediante un préstamo.

Cabe recordar que los mancunianos no podrían reemplazar a Maravilla en el caso de cederlo, pues ya se cerró el libro de pases en Inglaterra. De hecho, el DT de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, le hizo un guiño al chileno para que no parta, al avisar que podría jugar más partidos de los que piensa.

La pelota la tienen en el Teatro de los Sueños.