Ex cocinero de Dembelé reveló la vida de farra que lleva en Barcelona: "Vive con su tío y su amigo y nadie le dice nada"

A estas alturas no es noticia que distintos medios europeos critiquen el desordenado estilo de vida que lleva el francés Ousmane Dembelé y que en varias oportunidades lo han dejado cerca de la puerta de salida del Barcelona.

Esta vez, el delantero francés de 22 años ha vuelto a hacer noticia por una grave lesión que no avisó al club catalán a su debido tiempo y que lo tendrá unas cinco semanas fuera de las canchas tras confirmarse la rotura fibrilar en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

A eso se suman las polémicas declaraciones de un ex cocinero del futbolista francés, Mickael Naya, quien en el diario Le Parisien criticó las malas influencias y el dinero afectan su profesionalismo. "Ousmane es un buen chico, pero no tiene su vida en sus manos. Vive constantemente con su tío y con su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada”, señaló Naya.

"Él y su séquito se dicen a sí mismos que, en cualquier caso, serán criticados pase lo que pase. Son ricos y no les importa. Es una vida desordenada. Nunca he visto alcohol, pero no respeta en absoluto los plazos de descanso, no hay una estructura de alto nivel a su alrededor… Traté de organizar las comidas de acuerdo con los partidos, momentos de recuperación y todo salió bien", agregó.