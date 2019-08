Jarry no irá a la gira asiática y desconoce su calendario de fin de año: "Ir a jugar la qualy no vale la pena”

El calendario de Nicolás Jarry (69º de la ATP) tendrá cambios con respecto a los últimos dos años. El número dos de Chile, a diferencia del 2018, no pudo ingresar directamente a los ATP 500 que se disputan en Tokio y Pekín la semana previa al Masters 1.000 de Shanghai.

Por ende, debido a su salida del Top 60 tras su participación en Hamburgo y los Panamericanos, el campeón del ATP 250 de Bastad tampoco tendrá la opción de entrar directamente al main draw del M1000 chino, listado que será publicado el próximo lunes.

"La gira de China (Asia) es demasiado dura porque incluye dos días de viaje, cambios de horarios y el tema de la comida, que también es complicado. Para ir a jugar la qualy, no vale la pena. Además, vengo de un año donde no he parado de jugar", comenta Jarry en diálogo con Séptimo Game.

Después de perder en primera ronda del ATP 250 de Winston-Salem, Jarry tiene como siguiente desafío el US Open. En caso de no llegar a tercera ronda u octavos de final en Flushing Meadows, el chileno disputará el challenger de New Haven (Estados Unidos) a contar del lunes 2 de septiembre, para luego encarar su partido de exhibición contra Cristian Garin el 13 de septiembre en Gran Arena Monticello.

Lo que el entorno de Jarry aún no decide es dónde y cuándo retomará la acción luego de su choque ante Garin: "Después voy a Europa, todavía no se qué torneos disputaré".

A pesar de que no tendrá la oportunidad de defender los 90 puntos que ganó el año pasado en el Masters 1.000 de Shanghai, Jarry seguramente podrá ingresar de forma directa en el main draw de alguno de los ATP 250 que se disputarán a contar de la semana del 14 de octubre (Moscú, Amberes o Estocolmo). Otra opción sería adelantar una semana su regreso a las canchas en otro torneo que se juega en indoor hard: el challenger de Moullieron le Captif, en Francia.

Antes de su participación en las Finales de la Copa Davis entre el 18 y 24 de noviembre, Jarry posiblemente participe en la qualy del ATP 500 de Basilea (o Viena) el 19 de octubre. Siete días después, el chileno también tendrá la opción de cerrar su temporada en el circuito disputando la fase previa del Masters 1.000 de París.