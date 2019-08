Leeds United de Bielsa sigue ganando y se mantiene como líder del ascenso inglés

Leeds United, club dirigido por Marcelo Bielsa, se mantuvo en la cima de la segunda división del fútbol inglés (League Championship) 2019-2020 junto con Swansea City, tras su tercer triunfo en cuatro fechas.

Este miércoles, en un partido muy cerrado ganó al Brentford por 1-0, como local en Elland Road, gracias a un gol del juvenil Eddie Nketiah (82'), que está a préstamo del Arsenal.

Con este resultado, Leeds se mantiene puntero invicto del campeonato tras cuatro jornadas (ganó tres encuentros y empató el otro) con diez unidades junto al conjunto galés.

De esta manera, Bielsa continúa con su tarea de lograr la revancha del año pasado, cuando no pudo ascender a la Premier League.

FULL TIME: Eddie stings the bees! #LUFC walks away with the 3 points after substitute Eddie Nketiah scores the winner in tonight's 1-0 win over Brentford

— Leeds United (@LUFC) August 21, 2019