La molestia de Luciano Aued en la UC: "Parece que fuera normal llevar 10 puntos de ventaja y no lo es"

En Universidad Católica sienten que no ha sido suficientemente destacado su buen andar en el Campeonato Nacional 2019. En la previa de la fecha 19, en la que enfrentarán a la U en la versión 189 del Clásico Universitario, el mediocampista Luciano Aued manifestó su molestia por el poco valor que se le ha dado a la campaña que tiene a los cruzados como sólidos líderes, con 10 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, Colo Colo.

"Puede ser que a todos nos pase: se ve tanta diferencia y como que parece normal, y la realidad no lo es. No digo que nos estén quitando valor, pero como esto se ha prolongado tanto en el tiempo, llevamos un año y medio ahí, tuvimos un torneo, seguimos arriba, tuvimos un buen verano, parece que todo esto fuera normal y no lo es", sostuvo Luli en conferencia de prensa sobre la condición de líderes del fútbol chileno que vienen ostentando los cruzados desde inicios de la temporada 2018.

"Se opacó un poco con las copas internacionales, pero el principal objetivo a principio de año era tratar de ganar este torneo, ganar la Copa Chile y hacer una buena copa internacional. En lo internacional no nos fue bien, pero en el torneo venimos muy bien. Quizá parezca normal, quizá no se resalte tanto por los puntos que llevamos", continuó.

Sobre el hecho de llevar una buena cuota de ventaja sobre sus perseguidores en la cima de la tabla, Aued explicó que "es bueno y es malo a la vez, porque como que parece que fuera normal llevar 10 puntos de ventaja y eso no es normal en un torneo de fútbol, no es normal que equipos llevar tantos puntos por sobre el más cercano perseguidor. Por eso digo que es bueno y es malo, es bueno para nosotros porque es muy beneficioso y es malo porque como que se le quita valor a eso o no se ve todo lo bueno que venimos haciendo, porque ya lo venimos prolongando hace un buen tiempo, hace más de un año y medio que venimos en esa posición".

"Tantas preguntas del clásico rival, la verdad es que cansa"

El inmejorable presente de la UC contrasta con la crisis que atraviesa la U, sin embargo, para el ex Racing eso no es relevante. "Los dos equipos tenemos la obligación de ganar, cómo llegue cada equipo la verdad es que no influye. Se vive y se juega con otra intensidad".

Por lo mismo, para el "11" de la Franja no es tema que este Clásico Universitario no tenga a los dos equipos luchando en la zona alta. "Quizá a ustedes les resulte más motivante eso, que esté la U ahí peleando, a nosotros nos da absolutamente igual el rival que esté por debajo", estableció.

En su conocido estilo confrontacional, el argentino también manifestó su molestia ante las constantes consultas sobre el presente de la U con miras al tradicional duelo. "Es la quinta pregunta y van cuatro que hacen del clásico rival, lo mejor sería que pregunten por nosotros, por el equipo, por todo lo bueno que venimos haciendo, por el funcionamiento, si se está jugando bien o mal, pero tantas preguntas del clásico rival, la verdad es que cansa", declaró tras ser consultado por la posición de los azules en la tabla.