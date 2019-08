Ex jugadores analizan la dura sanción a Juan Carlos Sáez y critican: "Se deben subir los premios, porque la plata se la llevan los Top 10"

Juan Carlos Sáez vive un difícil momento. El tenista nacional fue sancionado por ocho años, y fue multado con 12.500 dólares por no haber colaborado con una investigación de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU por sus siglas en inglés).

Según informó la misma unidad anteriormente mencionada, la sanción tiene relación con que el chileno no cooperó en una investigación por posibles violaciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP por sus siglas en inglés), y además, por no denunciar un acercamiento con una casa de apuestas en un Futuro ITF en Chile.

Consultado por la situación que vive actualmente Sáez, el ex tenista Robinson Gamonal, quien tuvo un temprano retiro, explicó que se puede deber "a que a los jugadores les pagan mal, entonces ellos muchas veces aceptan esto porque tienen que financiar su carrera".

En la misma línea, Gamonal añadió que: "Los premios de los futuros son muy bajos, ganas como 1.000 dólares, y para ser tenista profesional tienes que invertir mucha plata desde un principio. Pierdes más de lo que ganas".

En tanto, el también ex tenista Hermes Gamonal (ex 135º del ranking ATP), agregó a las palabras de su hermano que: "Cuando yo empecé a ser tenista la plata que yo ganaba no me sustentaba todos los costos. Apenas pagaba lo mío (…) En el tenis, si no estás entre los 200 del mundo, es inviable a menos que tengas apoyo familiar o auspicio"

Sin embargo, y lejos de justificar este tipo de situaciones, ambos hermanos aseguraron que esto "ensucia" el deporte. Robinson comentó que "no estoy a favor del tema de las apuestas, y que los jugadores reciban estos dineros porque ensucian el deporte. Entiendo sus razones, pero no las comparto".

Por otra parte, Hermes hizo hincapié también que en su época de profesional no se veía tanto el tema de las apuestas: "Se sabía muy poco, se basa por el hecho de que no había tanta comunicación como ahora. La información era muy ambigua, como que alguien te comentaba algo. Hoy en día está muy fácil saber esto".

Finalmente, los Gamonal deslizaron una crítica al reparto de premios de los torneos ITF y ATP. Primero, Robinson apuntó que "se debe subir el precio de los premios, porque la plata de los torneos se lo llevan los top ten, y el resto anda casi pidiendo pellejerías".

Hermes también expresó en la misma línea que "el sistema está mal. Si no tienes un auspiciador que no financie, es inviable (…) Hay situaciones que son extremas, llega un gallo a ofrecerte plata por apuestas, y finalmente varios lo aceptan".