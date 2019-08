Caputto y su ratificación como DT de la U: "Tomé este desafío y me siento capaz de enfrentarlo"

El entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, habló por primera vez como el técnico oficial de los azules y justo en la previa de un clásico, el que enfrentará este domingo desde las 15:00 horas ante Universidad Católica en el Estadio Nacional.

El ex arquero se mostró muy contento por este espaldarazo de la directiva de Azul Azul y aseguró que se siente preparado para enfrentar un desafío tan grande como es dirigir al elenco laico.

"Siempre sentí el apoyo de los directivos, me llena de alegría y satisfacción, tal como fue desde el inicio. Me insta a llegar a lo máximo", señaló Caputto en conferencia de prensa en el CDA.

En esa línea, sentenció que "estoy feliz que se me haya ratificado hasta diciembre, es una oportunidad y un desafío gigantesco, me da felicidad por lo que quiero a Universidad de Chile. No hablo de supuestos, pero mi labor es rendir al máximo y trabajar bien como equipo".

Proyectando este nuevo proceso, Caputto indicó que "llevo un mes y 22 días de mi regreso al club. Siempre mi trabajo se enfoca en el convencimiento, me he preparado para ser el DT de la U. Me llegó este desafío, y cuando eso ocurre me atrevo y los enfrento. Creo mucho en el trabajo, eso es sustentable en el tiempo. Lo tomé este desafío porque me creo capaz de hacerlo y porque tenemos un gran equipo detrás".

Hernán Caputto comenta su ratificación como entrenador de la @udechile y anticipa el Clásico Universitario contra #LosCruzados @ElGraficoChile pic.twitter.com/tkjzdcEW92 — DiegoEspinozaChacoff (@diego_espinoza) August 22, 2019

El técnico de la U Hernán Caputto se refiere a la opción de que se pueda dar su continuidad para la temporada 2020 @ElGraficoChile pic.twitter.com/jfI7KGwAu9 — DiegoEspinozaChacoff (@diego_espinoza) August 22, 2019

Y sobre el duelo ante la UC, afirmó que "son semanas diferentes, especiales y así lo tomamos, es muy especial jugarlo. Es un gran rival. Respeto muchisimo todo lo que hace Gustavo (Quinteros) y todo su cuerpo técnico. Es un partido de fútbol estratégico y hay que buscar las variables para ser efectivos. Vamos a buscar el partido. En el caso de Edson (Puch), es un gran jugador, pero tenemos que frenarlo a todo el equipo".

Además, acerca del presente azul, el ex arquero aseguró que "para mi siempre la preocupación se genera cuando no somos capaces de generar las ocasiones de gol. Y las hemos tenido en los últimos partidos".

"No vamos a variar mucho el modelo de juego, si vamos a intentar frenar varias armas de juego de ellos. Tenemos que hacerles daño, podría ser que dentro del juego hay que ver si podemos realizar un movimiento especial. El equipo ha mostrado una buena estructura en los últimos partidos en ambas fases del juego", comentó.