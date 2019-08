Chile celebra el día mundial de la escalada

Como parte de una iniciativa internacional que busca impulsar un día mundial en favor de la escalada, The North Face en conjunto con distintos gimnasios en Chile celebrarán esta disciplina con el objetivo de invitar a las personas a tomar los muros de escalada como un motivo para hacer deporte y unir a la comunidad.

La campaña global “Walls are Meant for Climbing” busca promover que los muros, a través de la escalada y el deporte, sirven para unirnos como comunidad, no para dividirnos, y para esto ofrece una dinámica comunitaria: diversos centros de escalada en el país abrirán sus puertas el 24 de agosto para que la gente pueda disfrutar de distintas actividades para motivar el deporte a través de la escalada.

La novedad de este año será la presencia del joven escalador internacional Shawn Raboutou, quien es considerado una de las personas que llevarán la escalada al siguiente nivel y que estará presente en Los Silos contando experiencias y ofreciendo clases gratuitas a los asistentes. En conjunto también estará Soho Langbehn y Lucas Gaona, ambos atletas nacionales y con un largo recorrido en los muros.

La Fundación Deportelibre quien está a cargo de Los Silos, es pionera en estos temas. Hace 6 años que decidió rescatar un espacio abandonado en el Parque de Los Reyes y transformarlo en un gimnasio de escalada al aire libre y de recreación deportiva en general. Hoy también cuentan con muros indoor, por lo que se convierte en un espacio ideal para el día mundial de la escalada y abierto a público.

Se espera que al menos 100.000 personas alrededor del mundo vayan a los gimnasios durante esta jornada para disfrutar de este deporte. Hace 50 años que The North Face busca paredes para escalar, ya que ofrecen tanto un desafío como oportunidades. Para esta celebración se han asociado a varias instalaciones de escalada en todo el planeta para celebrar el Día Mundial de Escalada en ciudades de EE. UU., China, Europa, Canadá, México, y por supuesto, Chile.

Los centros de escalada que abrirán sus puertas serán Los Silos, Casa Boulder, Muro Mall Sport, Bhanga Climbing en Santiago, Alianza Training de Coyhaique, Tornamesa de Valparaíso y Boulderside de La Serena. En cada uno de ellos habrán actividades y boulders para todas las habilidades, así como música en vivo, invitados especiales, charlas inspiradoras de atletas, comida y entretenimiento.