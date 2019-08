Fish le pidió revancha a Massú por la final de Atenas... pero en el golf

Mardy Fish fue el rival de Nicolás Massú en la final de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en un partido infartante a cinco sets, donde el chileno terminó venciendo al estadounidense para conquistar la medalla de oro del tenis masculino en la cita griega, pasando a la historia de nuestro deporte.

Eso aún le duele al norteamericano, quien luego supo ser Top 10 en el ranking ATP igual que el Vampiro, por eso hoy cuando se cumplen 15 años de ese épico duelo, el "Pescado" le lanzó un desafío al viñamarino.

En su cuenta de Twitter, Fish publicó un video del match point de la final de Atenas, indicando "juguemos de nuevo… en la cancha de golf, @massunico". Ese desafío tuvo respuesta del chileno, quien le dijo: "Va a ser un placer amigo mío, te deseo lo mejor, nos vemos pronto", añadiendo emoticones de risas.

La buena onda de Massú y Fish no es nueva, de hecho siempre hubo buenos comentarios entre ambos en el pasado, pese a ese dramático partido. El chileno dominó el historial entre ambos por 3-1, pero en la cancha de golf las cosas pueden ser diferentes.

Let’s run it back…. On the golf course??? @massunico https://t.co/iCGesQqY1r

😂😂 it will be a pleasure my friend.

All the best see you soon 👍

— Nicolas Massu (@massunico) August 22, 2019