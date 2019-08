Rueda evitó confirmar el regreso de Bravo, habló de Marcelo Díaz y aseguró que habrá sorpresas en la nómina de la Roja

El regreso de Claudio Bravo a la selección chilena de Reinaldo Rueda parece estar cerca, después de que este jueves se diera a conocer que la ANFP supuestamente reservó al portero del Manchester City de cara a la fecha FIFA de septiembre, donde la Roja disputará amistosos ante Argentina y Honduras, el 5 y 10 de ese mes, respectivamente.

Sin embargo, el propio técnico colombiano del combinado nacional no quiso dar luces sobre el retorno del cancerbero ni los jugadores que serán convocados para esos cotejos.

"Hemos estado en ese proceso de seguimiento, de evaluación, y el próximo 28 (de agosto) anunciaré la convocatoria. No hay que dar una sentencia de algo una semana antes, de modo que todo va a pasar de cómo continúe el desarrollo en sus respectivos clubes pensando en lo mejor para ellos y para la selección, porque tenemos una responsabilidad grande en estos dos partidos", reconoció el DT caleño tras participar de una charla en la Universidad Autónoma de Temuco.

"No es hacer una lista, es hacer un equipo y ver alternativas de solución y ver qué conviene: si se quedan en sus clubes para que estén listos en marzo en el inicio de las Clasificatorias, o vienen ahora y se aíslen de sus trabajos en los clubes (…) Además, cada uno está en un momento diferente: el que lleva años en su club, el que está consolidado, el que está con una lesión, o al que le cambiaron al DT. Todos están en una situación distinta", añadió.

Reinaldo Rueda: "El regaloneo que le dimos a Alexis sirvió para que llegara bien a la Copa América" El técnico de la Roja ofreció una charla en Temuco donde se refirió al presente que vive el tocopillano. "Estaba en duda que jugara la copa", tiró el colombiano.

Marcelo Díaz

Por otra parte, una vez más le preguntaron sobre la ausencia de Marcelo Díaz en la Copa América, lo que volvió a explicar. "Le dije (a Díaz) que era el referente del fútbol chileno, la salida y no lo iba a traer de suplente y quería darle la oportunidad a Erick (Pulgar) para que fuera titular, y en un alto porcentaje cumplió".

"No convocarlo traía mucho rechazo, pero quería que Erick fuera titular y ahora él debe consolidarse, y sostenerse 8 ó 10 años, que no sea flor de un día. Ahora viene el trabajo difícil para él", añadió Rueda el caleño.

Sorpresas en la nómina

Eso sí, Rueda confirmó que habrá sorpresas en la lista: "Estamos buscando alternativas para algunas posiciones. Hay unas que están bien cubiertas, otras donde hay que buscar esas soluciones, y ahí hay diferencias, porque hay posiciones que son muy específicas, como la de arquero o de centrodelantero, y otras más polivalentes".

Una de esas novedades podría ser el volante chileno-argentino de Rosario Central, Leonardo Gil, a quien el DT lo llenó de elogios: "Lo he venido siguiendo desde el año pasado, ha tenido gran comportamiento. Tengo entendido que no tiene los documentos chilenos eso sí. Hay mucho jugador que tiene sangre chilena, pero que no ha regularizado sus papeles. Tenemos varios casos y una posible nominación va a pasar por eso".

"Es un jugador que tiene características excepcionales. Juega en un alto nivel competitivo en Argentina, cobra tiros libres, le pega bien al balón y tiene agresividad. Nos interesa", completó.