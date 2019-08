Paredes tras igualar el récord de Chamaco: "No me lo imaginé nunca, cuando hice el gol quería llorar"

En un complicado partido contra Palestino, Colo Colo sólo logró igualar 2-2 en La Cisterna por la 19º fecha del Campeonato Nacional. Sin embargo, y pese al amargo empate, la jornada fue histórica para el capitán de los albos, Esteban Paredes.

El delantero albo marcó el 2-1 transitorio a favor de Colo Colo, conquista con la que igualó a Francisco Chamaco Valdés con 215 anotaciones, convirtiéndose así en el goleador histórico del fútbol chileno.

Finalizado el encuentro, un emocionado Paredes comentó que estaba con emociones encontradas porque no lograron la victoria. Sin embargo, expresó lo que sintió al momento de marcar el histórico gol. "No me lo imaginé nunca, cuando hice el gol quería llorar, pero todavía quedaba partido y lamentablemente no se pudo ganar", dijo en la transmisión oficial del CDF.

Clubes, arqueros y estadios: todos los datos de los goles de Esteban Paredes en Primera División El goleador ya es leyenda al convertirse en el mayor anotador de la historia de la máxima categoría del fútbol chileno junto a Francisco Chamaco Valdés.

El delantero recalcó en la misma línea que el empate no lo dejó contento. "El gol es uno más. Igualé al gran Chamaco, pero lo importante es que queríamos ganar, queríamos acercarnos a Católica", lamentó.

Sobre el gol en sí, el capitán albo comentó que "fue un golazo, lo grité con toda el alma (…) tuve un poco de suerte porque le pega al defensa, pero cuando venía en el aire pensé en pegarle de primera".

Finalmente, el delantero le quitó importancia a su histórico gol contra Palestino, apuntando a que "siempre voy a recalcar que quiero ganar por el equipo, más allá de los récords individuales".

Colo Colo recibirá en la próxima fecha, en el Estadio Monumental, a Cobresal. En ese partido el delantero albo buscará superar al Chamaco Valdés y así convertirse en el goleador histórico absoluto del fútbol chileno.