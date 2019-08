Sufren sin Alexis: Manchester United sucumbió en los descuentos ante el Crystal Palace en Old Trafford

El Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, quien nuevamente no contó con Alexis Sánchez en la citación, sufrió una derrota por la tercera fecha de la Premier League. Los Diablos Rojos no pudieron ante el Crystal Palace en Old Trafford, y terminaron derrotados por 2-1.

Los visitantes se pusieron en ventaja bien avanzado el primer tiempo. En el minuto 32, y luego de un pelotazo largo que no pudo ser despejado por el sueco Victor Lindelof, el balón le quedó al delantero Jordan Ayew, quien definió un mano a mano contra David De Gea, poniendo el 1-0.

El partido se mantuvo con acciones de peligro para ambos lados. Sin embargo, la más clara llegó en el 70', cuando Marcus Rashford erró un lanzamiento penal que pegó en el poste del portero Vicente Guaita.

Notable definición, suspenso del VAR y a cobrar: Aránguiz brilló con un golazo en nuevo triunfo del Leverkusen El Príncipe se matriculó con un lucido tanto en la victoria 3-1 de su equipo como visita sobre el Fortuna Düsseldorf, por la fecha 2 de la Bundesliga.

El empate de los Diablos Rojos llegó de la mano de la joven promesa de Gales, Daniel James. Mientras el reloj marcaba el minuto 89, y luego de una gran jugada colectiva, el volante recibió una asistencia de Anthony Martial y definió con un derechazo colocado en el poste más lejano del arquero.

Sin embargo, las emociones del partido no terminaron ahí. Esto porque en el 90+2' Patrick Van Aanholt tomó un rechazo del lateral Aaron Wan Bissaka para definir ante una muy floja reacción del español David De Gea, sentenciando la victoria del Crystal Palace por 2-1.

Con este resultado, Manchester United quedó con 4 unidades en tres fechas disputadas de la Premier League. En tanto, Las Águilas alcanzaron los mismos puntos quedándose en el décimo puesto de la liga.

En la próxima fecha los Diablos Rojos deberán enfrentar de visita al Southampton, el sábado 31 de agosto a las 7:30 horas. En tanto, Crystal Palace recibirá al Aston Villa a las 10:00 horas de la última jornada sabatina de agosto.