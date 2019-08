Salas y récord de Paredes: "Quedó con un sentimiento ingrato porque se fija que el resultado afecta a Colo Colo"

Colo Colo empató 2-2 ante Palestino en La Cisterna y no pudo reducir la ventaja que lleva el líder Universidad Católica. Los árabes consiguieron la igualdad en los últimos minutos de juego, situación que el entrenador de los albos, Mario Salas, señaló que no es grata.

"No es una sensación grata, nos empatan en los minutos de descuento y lógicamente en un partido que a pesar de todo, en gran parte fuimos superiores, hasta pudimos haber ampliado la diferencia en un momento", inició el técnico en conferencia de prensa.

Salas destacó la actitud del equipo tras la expulsión de Jaime Valdés e indicó que no hablará del arbitraje: "Solo queda elogiar a los muchachos por jugar con un hombre menos durante 20 minutos. Es un punto que no deberíamos habernos llevado, aunque responde al tipo de juego que hacen ambos equipos, que van siempre hacia adelante. No soy una persona que hable de los arbitrajes y no lo voy a hacer hoy”.

Finalmente, el ex entrenador de la Roja sub 20, tuvo palabras para Esteban Paredes quien igualó el récord de Francisco Chamaco Valdés como máximo goleador histórico de la Primera División de Chile: “Esteban (Esteban)es una persona que privilegia por sobre lo suyo el tema colectivo. En el camarín estaba con un sentimiento ingrato más allá del gol, porque se fija en el resultado que le afecta al equipo”.