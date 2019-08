Caputto valora el juego de la U en el empate con la UC: "Fuimos avasallantes y agresivos para atacar"

Universidad de Chile rescató un empate 1-1 ante el líder Universidad Católica en la edición 189 del Clásico Universitario disputado en el estadio Nacional. Los azules tuvieron un gran rendimiento y su técnico, Hernán Caputto, se mostró alegre por el nivel mostrado en la igualdad ante los cruzados.

"Estoy feliz por lo que hizo el equipo. Me hubiese encantado ganar el partido, pero se manifestaron por entero e hicieron un juego correcto, merecimos más. Fuimos dominadores desde el inicio, variamos un par de cosas para ser más directos en el juego, en el segundo tiempo encontramos los espacios y nos faltó concretar", inició el entrenador en conferencia de prensa.

El ex arquero destacó el desempeño de los delanteros y resaltó la superioridad de los laicos ante los punteros del Campeonato: "Todos están con posibilidades y están haciendo méritos los delanteros para lograr sus posibilidades. Quienes iniciaron tuvieron un partido muy acertado y me alegro por ellos. En cuánto al término de esta fecha, sabremos si ese punto es bueno o no. Tres puntos siempre van a ser mejor por nuestro estado actual, respetamos muchísimo a Católica, pero fuimos avasallantes y agresivos para atacar, veremos después si ese punto es importante".

Caputto señaló que todavía están construyendo el equipo y alabó a sus jugadores por la cantidad de ocasiones generadas:"Siempre analizo todo lo que tiene que ver con lo ofensivo. Cómo creamos la situaciones y hoy tuvimos 25 tiros totales, de los cuales 10 fueron al arco y ocho tapó (Matías) Dituro. Más allá, de si entró o no entró, también está el palo que estuvo muy cerca".

"Seguimos trabajando, la otra vez fue Lea (Benegas), hoy fue Ángelo (Henríquez), tenemos buenos delanteros, pero la preocupación es construir el equipo, el público se fue contento, pero principalmente nosotros, me saco el sombrero por lo que somos capaces de generar. Me ha gustado mucho lo que viene haciendo el equipo, en líneas generales merecimos más, pero por las diferencias de puntos, creo que veremos si este punto es importante o no, pero merecimos ganar", complementó.

El ex entrenador de la Roja sub 20, resaltó la mejoría que tuvo el equipo desde que asumió en la banca de la U:"Respecto a Católica, nosotros fuimos a proponer. Hay mejorías notorias en el equipo, al menos en estas tres fechas que llevamos nosotros y seguramente van a llegar los resultados".

Nosotros fuimos a proponer, planificamos la semana de esta manera, estudiamos al rival y sabíamos dónde podíamos ganar el partido. Principalmente la actitud y el proponer fue durante los 90 minutos, pero quisiera tener los tres puntos, seguiremos trabajando para ello.

Finalmente, Caputto fue consultado por su estado anímico y por el trabajo en las pelotas paradas:"Siempre estoy con felicidad. Estar en Universidad de Chile no amerita otra cosa. Lo siento desde el primer segundo que pisé el CDA. Lo disfruto, es un gran desafío y responsabilidad. Sobre los balones detenidos, los trabajamos mucho, los tres (Nicolás Oroz, Gonzalo Espinoza y Leonardo Fernández) ejecutan de gran manera y estuvimos apunto de convertir. Con bronca porque nos hicieron un gol de pelota detenida. La jugada donde participan los tres es un momento de distracción".