Quinteros saca cuentas alegres en la UC: "Sumar un punto, por cómo se dio el partido, fue positivo"

Gustavo Quinteros no guardó su disgusto por lo que sucedió en el Clásico Universitario, tras el empate 1-1 ante la U en el Estadio Nacional. El técnico de la UC prefirió ejercer la autocrítica por lo hecho por sus pupilos en el Nacional, reconociendo que el juego estuvo lejos de lo preparado en la semana.

"Fue un partido donde el rival aprovechó y llegó con pelotas al área, segundas pelotas, centros, no con mucho futbol asociado. Nos equivocamos al defender muy atrás, ponían pelotas largas y así llego el empate", comentó el argentino tras el compromiso.

"El rival nos esperó bastante y salió de contra en el primer tiempo. No tuvimos conexión ni generamos profundidad de tres cuartos. Debimos aprovechar las espaldas de sus volantes", complementó.

Quinteros reconoció que lo hecho no fue lo entrenado, especialmente en ataque, donde la UC se vio débil. "Queríamos aprovechar las bandas, las diagonales de Puch y Fuenzalida con Pinares, pero no lo pudimos hacer, no fuimos precisos. No hicimos lo planificado en ataque", dijo.

De todas maneras, el argentino-boliviano se marchó de Ñuñoa con tranquilidad: "Sumar un punto, por como se dio el partido, trabado y sin buen juego, fue positivo. Pasan los partidos y seguimos manteniendo una buena ventaja", añadió.