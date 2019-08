El renacer de Ángelo Henríquez en la U: "Nunca me quise ir, seguí trabajando para mejorar y tener un oportunidad"

Ángelo Henríquez tuvo su mejor jornada en Universidad de Chile en casi 10 meses, el tiempo en que no marcaba jugando por el Campeonato Nacional 2019, en el empate 1-1 ante Universidad Católica. El delantero señaló la paridad y se sacó la mufa -había hecho uno por Copa Chile en mayo pasado-, despejando las dudas de su bajo nivel en el último tiempo.

Tras el partido, Gohan se mostró contento por su actuación, pero no conforme con el resultado: "Es un empate con gusto a poco. Nosotros necesitábamos ganar para salir del fondo. Merecimos la victoria, pero el fútbol es así, y hay que seguir luchando. Estoy contento por volver a jugar, por aportar algo al equipo".

Sobre los malos momentos que vivió, Henríquez consideró que "nunca estuve a punto de irme, nunca me quise ir. Me mantuve trabajando, tratando de aportar en lo que pudiera estando afuera. Siempre con las ganas de seguir mejorando y ganar una oportunidad. Afortunadamente ahora se me dio y pude aportar".

"En el primer tiempo empezamos muy bien, tuvimos algunas acciones de gol, nos anularon uno. Después Católica tuvo el control pero no nos afectó mucho. Lo que queda es el punto que suma en esta posición mala que estamos, seguir trabajando para salir del fondo", agregó.

Finalmente, de lo que viene para la U, el ex seleccionado nacional expresó que "jugando así podemos salir de esta situación mala en la que estamos. En lo personal estaba pasando un mal momento, pero es lindo el apoyo que me da la gente. Hay que sacrificarse en estos momentos. Yo voy a competir, no bajar los brazos porque todos somos parte de este equipo y él que entre debe hacerlo de la mejor manera".