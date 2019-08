Ángelo Henríquez se transforma en jugador "clasiquero" de la U: "Hay que rendir jugando por el equipo más grande de Chile

Ángelo Henríquez vivió una jornada revitalizadora con su gol por Universidad de Chile en el Clásico Universitario del pasado domingo frente a la Universidad Católica. El delantero azul marcó el tanto del empate 1 a 1 definitivo frente a los cruzados y así frenó una larga mala racha goleadora en el Campeonato Nacional, donde anotaba desde la edición 2018.

Liberado de todos sus fantasmas, con la rabia por no poder jugar fuera y confiado de que la U saldrá de las últimas posiciones del actual torneo; Gohan acepta su chapa de jugador "clasiquero" dentro del equipo. Con dos goles frente a Colo Colo en el 2012 (en el 4 a 0 y 5 a 0 de ese año frente a los albos), más el del pasado fin de semana a la UC; el atacante se transformó en uno de los jugadores azules con mejor estadística frente a los archirrivales.

Junto a eso, el ex Manchester United comentó a El Gráfico Chile su agradecimiento al técnico Hernán Caputto por la oportunidad entregada, espera seguir jugando en las próximas fechas y pide que se concrete una continuidad del actual entrenador para el 2020 si el trabajo sigue siendo igual de bueno hasta fin de año.

¿Fue una especie de catarsis interna este primer gol por el Campeonato Nacional?

Sacándome toda la rabia por no haber jugado mucho en este campeonato, disfrutando en realidad más que rabeando, porque el estadio hoy estaba muy lindo y el equipo está en un momento muy difícil así que contento por poder aportar con algo para el equipo.

¿Qué sentiste que cambió esta semana para que Caputto te dejara como titular para el Clásico?

Yo siento que he estado trabajando bien desde el primer día del año. He tenido todo el apoyo de mis compañeros, de mi familia, de todos, que me han visto trabajando y por eso estoy muy contento por las palabras que he escuchado de mis compañeros, las buenas palabras de mi entrenador y ahora sólo queda disfrutar el gol y trabajar para el siguiente partido, pensando en poder ganar.

¿Qué te dice Caputto para recuperar la confianza tras no ser titular después de tanto tiempo?

Me dice que esté tranquilo porque sabe de la forma en que yo trabajo y que iba a tener una oportunidad que se dio hoy día, y espero poder haberlo hecho bien para poder seguir jugando.

¿Te sirvió para demostrar lo que eres, que tienes ganas de seguir en la U? ¿Fue una especie de salvación?

Sí, siempre lo trato de hacer en todas las semanas de entrenamiento y también cuando me toca jugar. Feliz por como se dio hoy día (ayer) porque lamentablemente no se pudo ganar, pero este punto igual suma por el mal momento en el que estamos.

El equipo ha ido en alza desde que asumió Caputto ¿Crees que debería entregársele un proyecto más a largo plazo?

Si es que se hace un buen trabajo hay que seguir haciendo el mismo trabajo y si se logran resultados hay que respaldarlo obviamente y decirle que nosotros como jugadores nos vamos a sacrificar, como igual lo haríamos con cualquier entrenador, para tratar de hacerlo bien, para tratar de ganar y al final la idea es que todos rememos para el mismo lado y consigamos los resultados juntos.

¿Te sientes un jugador "clasiquero" después de hacerle goles a Colo Colo y ahora a la UC?

No sé, he tenido la buena fortuna de hacerle goles a ambos equipos, pero ahora hay que dar vuelta la página y pensar en el siguiente partido para preocuparse de la siguiente final que tenemos, considerando que todos los partidos que tenemos son finales, porque tenemos que ganar todos los partidos.

¿Aún así te sientes una garantía para tu equipo en partidos como éste?

Uno tiene que rendir jugando por el equipo más grande de Chile y hay que estar a la altura.