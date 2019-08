La sinceridad Garin tras su debut ganador en el US Open: "Partí un poco tenso y esto me da mucho para aprender"

El tenista nacional Cristian Garin (32º de la ATP) fue muy sincero tras lograr una ajustada victoria en cinco sets ante el estadounidense Christopher Eubanks (188º), en la primera ronda del US Open y el chileno aseguró que debe seguir mejorando.

"En el comienzo partí un poco tenso, pero contento de haberlo sacado adelante. Esto me da mucho para aprender y lo más importante es que sigo en competencia", sostuvo Garin a ESPN.

"Estoy muy feliz, venía de una semana muy irregular, jugando bien, pero sin ganar partidos, pero haber debutado con una victoria me da más confianza", añadió.

En la segunda ronda se medirá ante el australiano Alex de Miñaur (38º) y sobre dicho duelo indicó que "me da lo mismo el próximo rival, espero sentirme mejor, hoy no me sentí muy bien y pude ganar. Mañana día de descanso y a seguir mejorando".