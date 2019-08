Trastienda de la UC: Los globos de la B y las declaraciones de Tagle marcaron la jornada cruzada en el clásico

Los globos de la B

Burlarse del mal momento que atraviesa la U en la tabla de posiciones había sido tema de debate entre los hinchas cruzados en la previa del Clásico Universitario 189. Mientras algunos apoyaban la moción, otros pedían no caer en la soberbia. El caso es que ayer domingo un buen número de hinchas llegó con globos con la letra B para mufarse del peligro de caer en la zona de descenso que atormenta a los azules. El cántico "son de la B…" tempranamente se comenzó a entonar. De hecho, el gol de Elisa Pérez en el duelo femenino encendió los ánimos entre ambas barras y los cruzados hicieron sentir su presencia con las burlas hacia la U.

¿Qué pasa con Duvier Riascos?

El delantero colombiano Duvier Riascos no estuvo entre los citados de la UC para el Clásico Universitario 189 por decisión técnica. Pese a que durante la semana trabajó diferenciado, el ex Vasco da Gama ya dejó atrás un desgarro en el aductor, por lo que podía ser considerado por Gustavo Quinteros. Pero para el cuerpo técnico Riascos no está ofreciendo garantías, fundamentalmente en materia física y por eso hoy está por detrás de Sebastián Sáez y el joven Diego Valencia. Ayer domingo, el colombiano ni siquiera estuvo en las tribunas del Nacional.

El doloroso primer Clásico Universitario que vivió Valber Huerta El defensa de la UC terminó con un profundo corte en el labio superior tras protagonizar un fuerte choque con Leandro Benegas.

Hinchas ilustres

Más allá de los dirigentes y familiares de los jugadores, se hacía difícil encontrar hinchas de Universidad Católica en la tribuna Pacífico del Estadio Nacional. Pero entre los pocos cruzados que se instalaron en dicho sector estaba el golfista Joaquín Niemann, reconocido hincha de la UC. Otro destacado deportista chileno que estuvo alentando a la UC en Ñuñoa fue Felipe Miranda, aunque el abanderado de Chile en Lima 2019 se instaló en uno de los sectores específicamente destinados para el publico visitante.

Tagle y la valoración de la campaña cruzada

En la previa del Clásico Universitario 189, se habló de la poca valoración que tendría la buena campaña de Universidad Católica de parte del medio futbolístico chileno. Luciano y el DT Gustavo Quinteros se manifestaron al respecto. Y en la misma jornada del clásico, Juan Tagle, presidente de Cruzados, se refirió a dicho asunto. "No me preocupa que gente de otros clubes o el medio valoren lo que hace Católica. Los hinchas cruzados lo valoran mucho y eso es lo que a mí me preocupa", declaró.

Del puñetazo a los abrazos

Luciano Aued y Gonzalo Espinoza volvieron a encontrarse en un campo de juego, después del Clásico Universitario del primer semestre, cuando el volante de la U terminó expulsado por darle un puñetazo a Luli después de que el cruzado pidiera a su barra alentar más fuerte. En cancha, Aued y Espinoza animaron un intenso duelo, con mucha refriega y pierna fuerte. En esa contienda futbolística, en esta ocasión, se vio mucho mejor al Bulldog, quien terminó siendo uno de los puntos altos de su elenco. Tras el pitazo final, ambos jugadores dejaron atrás sus rencillas y se dieron un apretado abrazo. Todo bien entre los ex compañeros en Racing Club de Avellaneda.

Jornada ingrata para Puch

Edson Puch estuvo en duda en los días previos por ciertas complicaciones físicas, pero finalmente pudo ser titular en Universidad Católica. Y tuvo un arranque interesante, con punzantes llegadas por el sector izquierdo del ataqur cruzado. Sin embargo, con el correr de los minutos se fue perdiendo y, en líneas generales, completó un bajo partido. Las molestias físicas -derivadas de un golpe que sufrió ante Everton- le pasaron la cuenta en el Estadio Nacional y eso lo llevó a pedir el cambio. Fue reemplazado por Sebastián Sáez a los 65 minutos y en su salida del campo de juego se llevó una fuerte pifia de los hinchas de de la U, su ex equipo y con el que fue campeón y figura en 2011.