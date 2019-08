Ángelo Henríquez piensa en grande en la U: "Hay que ser ambiciosos y pelear por clasificar a la Sudamericana"

El delantero de Universidad de Chile, Ángelo Henríquez, figura de los azules en el Clásico Universitario ante la U, habló del presente del equipo y de lo que deben apuntar en el resto del semestre.

Pese a que los azules aún están cerca de la zona del descenso, el ex ariete de Manchester United fue claro en que los laicos deben pensar en grande por su condición de club importante en nuestro fútbol.

"Tenemos que ser ambiciosos y pelear por clasificar a la Sudamericana, mientras esté la oportunidad y el espacio, tenemos que tratar de meternos lo más alto que podamos en la tabla de posiciones. Obviamente que también está el tema del descenso y estamos abajo, pero mientras haya espacio para llegar lo más alto que se pueda, vamos a pelear por eso", dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, del próximo partido ante Coquimbo Unido -sábado, 15:00 horas en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo-, expresó que hay que seguir por la misma línea de los recientes compromisos, uno que será especial por la presencia de Mauricio Pinilla en los Piratas.

"Coquimbo es un rival importante que viene jugando muy bien. Pinilla es un gran delantero, no será fácil, tenemos que trabajar bien para que no tenga muchas oportunidades de anotar", indicó.

En esa línea, sentenció que "debemos preocuparnos de nuestro trabajo y preparación de la semana y estamos enfocados en salir a ganar. Tenemos que enfocarnos en todo el equipo, debemos ser protagonistas y tener la pelota en el campo rival".

Finalmente, de su tanto ante la UC, Henríquez comentó que "estoy contento por el gol y con volver a jugar, pero frenado porque no ganamos. Estamos en un momento difícil y debemos ganar la mayor cantidad de puntos posibles. No se pudo, pero jugamos de buena manera, sorprendiendo a un rival que tiene una gran ventaja en la tabla. Siempre se dice que los clásicos se juegan con algo más, y todo el grupo sacó esa fuerza interior, logrando hacer un buen partido, pero lamentablemente no se pudo más”.