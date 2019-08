Increíble, pero cierto: La ATP despide a umpire argentino que dirigió la final de Wimbledon por dar entrevistas

Un hecho increíble ocurrió este lunes en el mundo del tenis, ya que la ATP despidió al umpire argentino Damián Steiner, quién fue el árbitro de la histórica final de Wimbledon 2019 entre Novak Djokovic y Roger Federer.

Hasta allí todo normal, sólo que las razones por las que Steiner fue despojado de su cargo es una regla increíble. El trasandino fue destituido por haber dado varias entrevistas a medios de su país luego de la gran final del pasado domingo 14 de julio.

Steiner habló del historiado partido entre Djokovic y Federer con ESPN y Fox Sports, entre otros medios del país vecino. Eso, según New York Times le costó el puesto y no se sabe nada de su futuro profesional. Sin embargo, eso no está permitido en el reglamento de los jueces de línea y la ATP aplicó la regla al pie de la letra.

Sad tennis story: a gifted chair umpire at the pinnacle of his career after working the great Djokovic-Federer final is fired by the ATP for giving unauthorized interviews. Our exclusivehttps://t.co/duZ93tp7il

— Christopher Clarey (@christophclarey) August 26, 2019