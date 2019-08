El "nuevo" Cristian Garin se confiesa en Nueva York: "Me siento un jugador mucho más maduro"

Una gran temporada 2019 es la que está llevando a cabo el tenista nacional Cristial Garin. El ariqueño avanzó a la segunda ronda del US Open y en el presente año conquistó los torneos de Houston y Múnich.

Por lo mismo, el sitio oficial de la ATP le realizó una entrevista al nacional para hablar sobre su temporada y Garin fue claro en señalar que "he cambiado mucho… No tanto en cuanto al nivel como al orden y al equipo de trabajo. También la concentración, cómo enfrento los partidos. Ahora me siento un jugador mucho más maduro, también a la hora de tomar decisiones durante el partido y eso ha sido clave en mi juego".

"En cuanto a tenis no me siento distinto, pero estoy más ordenado aunque técnicamente quizás no haya cambiado tanto", agregó.

El chileno está más maduro en su forma de afrontar un partido y también, lo demuestra en sus declaraciones. "Siento que independientemente del resultado intento jugar mi tenis, no importa si el marcador está ajustado o no, tomo una decisión y voy por lo que pienso que es correcto. Eso marca el récord, siento que cuando tengo que ir a buscarlo voy decidido".

Sobre sus objetivos que restan para el final de la temporada, aseguró que "ojalá pueda mantener la posición en la que estoy al final del año, para ello espero subir el nivel en canchas duras. Entre mis objetivos también se encuentra que Chile se clasifique para la ATP Cup en Australia 2020".