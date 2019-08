Nicolás Jarry y su maratónica caída en el US Open: "Me agotó mucho el principio de año"

Nicolás Jarry (73º ranking ATP) se despidió tempranamente en la primera ronda del US Open tras caer en cinco sets ante el polaco Kamil Majchrzak (94°), quien reemplazó al lesionado Milos Raonic (22º) como rival del tenista chileno.

Tras un maratónico partido de casi cuatro horas de juego, el Príncipe reconoció que dejó escapar la victoria ante el europeo. "Este nivel es demasiado difícil. Hay muchos jóvenes que están en el top 100 y después salen. Por suerte en mi caso me pude mantener y eso es valioso. Fue un partido muy duro, donde el otro jugó muy bien. Hubo puntos donde podrías haberlos jugado mejor. Lo di todo, pero lamentablemente al final se escapó y no reaccioné", expresó Jarry.

"Me agotó mucho el principio de año, donde no pude mantenerme bien y tuve que revertir esos meses de malas competencias. Me desgastó bastante pero lo saqué adelante. He logrado dos finales, mi primer título, Vengo en alza y lo voy a mantener", agregó.

Respecto a su participación en el dobles, donde jugará con Cristian Garin, Jarry comentó que "es una competencia que me gusta mucho, es más rápida. Siempre me ha gustado, este año lo dejé de lado un poquito para priorizar el singles. Con Cristian jugamos desde chicos juntos, nos conocemos muy bien y juntos somos una pareja durísima".

