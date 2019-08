La sinceridad de Lanaro en la UC: "El punto nos sirvió para seguir manteniendo la distancia de los perseguidores"

En Universidad Católica aún no pueden dejar atrás el empate 1-1 en el Clásico Universitario ante Universidad de Chile y el defensa, Germán Lanaro, autor del gol de los Cruzados reconoció que tienen que ser protagonistas en todos los partidos y que la igualdad, solo les sirvió para mantener la ventaja con su escolta Colo Colo.

"Por ser un equipo grande, tenemos que estar punteros, y por los últimos años, por cómo lo venimos haciendo de la misma forma, creo que por todo eso tenemos la necesidad de salir a todas las canchas siendo protagonistas, imponer nuestro juego", sostuvo Lanaro.

"Cuando no se gana y estamos peleando cosas importantes, y no logramos no sólo el resultado que queremos, también el funcionamiento que queríamos tener en el partido. Obviamente las sensaciones no son las mejores. El punto nos sirvió para seguir manteniendo la distancia de los perseguidores, pero en cuanto al juego sobretodo en el segundo tiempo, no se vio plasmado lo que habíamos trabajado y eso es una mejora para nosotros", expresó.

El zaguero también elogió el juego de la U e indicó que "a veces se puede, a veces el rival también hace un buen trabajo, otras veces cedemos el control del partido y en algunos momentos nos juega en contra, pero la realidad es que nosotros nos planteamos todos los partidos de la misma forma, nunca dijimos 'esperemos a ver qué hace el rival' y contrarrestamos a eso, la realidad es que trabajamos pensando en tener el control del partido, de la pelota y hacer el juego que venimos haciendo desde que arrancó el torneo", añadió el jugador cruzado en conferencia de prensa.

La UC visitará a Deportes Antofagasta este domingo a partir de las 15:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán y sobre el duelo ante los Pumas, Lanaro apuntó que "los que pelean la parte baja se juegan su opción, y nunca son partidos fáciles. Tienen muy buenos jugadores, un delantero que viene haciendo muchos goles, hay que estar atentos. Tenemos un gran plantel y un gran equipo para enfrentarlos".