Leo Fernández, maravillado con la hinchada de la U: "Fue precioso, como toda primera vez es un recuerdo para siempre"

El volante uruguayo Leonardo Fernández llegó hace pocas semanas a Santiago para jugar por Universidad de Chile y con sólo pocos minutos ha demostrado su talento y ganas por tratar de ayudar a los azules en la alza futbolística de las últimas fechas del Campeonato Nacional.

Para el pasado Clásico Universitario, la Joyita uruguaya tuvo un par de ocasiones que pudieron haber terminado en gol, pero que finalmente no pudo concretar. Pese a eso, el ex Fénix charrúa dice haber quedado maravillado por la hinchada azul en su primer partido como local en el Estadio Nacional y también explica a El Gráfico Chile qué ocurrió en cancha al pedirle los balones detenidos a los designados Gonzalo Espinoza y Nicolás Oroz.

¿Cuál es tu sensación tras tu primer Clásico Universitario? Tuviste opciones de gol incluso…

Es un partido clásico y que todo el mundo sabe cómo se juega, con la pasión y todo, pero nosotros veníamos con nuestras armas a tratar de sacar un resultado positivo. Teníamos el resultado negativo en principio y lo pudimos empatar, que creo que es un buen resultado a fin de cuentas porque íbamos perdiendo, pero es bueno.

¿Crees que te faltó un mayor conocimiento con tus compañeros en este partido?

Creo que nos entendimos bastante bien en la cancha. Cuando Marcos (Riquelme) picó siempre se la di y quizás esas cosas no salen si no tienes entrenamiento y creo que entrenamos en la semana todo ese tipo de cosas y salieron, no terminaron de concretarse en la red, que es lo más importante, pero tuvimos las ganas, todo lo que está a nuestro alcance lo hicimos para poder ganar y no se dio nada más.

¿Te vas con un sabor amargo?

El saborcito de que empataste el partido cuando tenías para ganarlo te va a quedar, pero esto sigue. Este partido terminó empatado y ahora se viene un partido importantísimo que tenemos que afrontar de la mejor manera posible.

¿Qué pasó con el tema de las pelotas paradas que finalmente sólo te dieron una?

Fui a hablar para poder encargarme de esos tiros, pero ellos (Gonzalo Espinoza y Nicolás Oroz) son los encargados en la semana, entonces obviamente tampoco voy a faltar respeto o algo por el estilo cuando ellos están ahí, para no generar nada fuera de lo común si ellos son los encargados. Bueno en una me tocó tirarlo, cuando Nico (Oroz) la peina y pega en el palo, pero de eso se trata, ellos me dejaron a mí y yo a ellos, y así nos complementamos para hacer las cosas que sean mejor para la U.

¿Qué te generó el ambiente de Clásico a estadio prácticamente lleno?

Fue divino, precioso, nunca me había tocado jugar con tanto público a favor, sí en contra, pero esto fue algo precioso que no me voy a olvidar nunca. Como todas las primeras veces, se quedan el recuerdo para siempre.

¿Se siente una presión extra al jugarlo así?

Se siente normal porque yo entré a hacer lo que siempre intento hacer, con actitud, con esfuerzo, con todo lo que cuesta siempre, tratar de hacer lo mejor para el equipo, con mis armas, con lo que tengo, con lo que puedo y de ahí en más, si salen las cosas o no son cosas aparte, pero intenté hacer lo mejor.