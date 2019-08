Thomas Briceño, el "judoka de oro": "Si queremos medallas olímpicas hay que invertir en los pequeños"

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 no se olvidarán jamás, porque fueron los mejores para el Team Chile en la historia. Uno de los que se hizo parte de esas 13 preseas doradas fue el judoka Thomas Briceño. El deportista nacional tuvo una pasada perfecta en Lima, donde derrotó a tres rivales, uno por Waza-Ari y dos por Ippon, obteniendo así el 12vo oro para el Team Chile.

El judoka fue entrevistado por El Gráfico Chile, donde comentó su participación en Lima 2019, sus sensaciones al ganar el oro y sobre lo que le falta al país para conseguir medallas olímpicas.

Se lució en Lima / Team Chile

¿Los Panamericanos marcan un precedente para el deporte nacional?

Sí, la verdad es que es un hecho histórico. 13 medallas de oro y 50 en total es algo que no se había dado anteriormente, y es algo muy importante. Nos marca una barrera que tenemos que superar en Santiago 2023.

¿Cómo te preparas para Tokio?

La clasificación en judo se cierra en mayo del 2020. En este minuto estoy clasificado porque tengo la cuota continental, pero mi idea es clasificar directo, lo que significa estar dentro de los primeros 20 del mundo de aquí a mayo de 2020. Ahora voy 31, así que estoy a 300 puntos aproximadamente de la clasificación directa, lo que significaría avanzar tres rondas en el mundial, que no es algo tan lejano.

¿Cómo fue el momento de la medalla, la sensación?

Todos me han dicho que fue como Rocky. Al principio me estaban pegando y después terminé ganando yo. La verdad es que fue una satisfacción tremenda, la busqué, la soñé, la quise con todas mis ganas, todos los días pensaba en ella. Y en el minuto que gano, grito, me pongo a llorar, después llamo a mis papás y estábamos todos llorando, porque es algo que me ha costado mucho.

¿Cómo fue el recibimiento acá en Chile?

El recibimiento fue espectacular, mucha gente que no me conocía me dice: "Ah, tu eres el judoka, el que obtuvo la medalla Nº 12". Y hablan de judo, de mi deporte que anteriormente no se conocía, y me empiezan a preguntar de qué se trata y quieren practicarlo, entonces el recibimiento para mi fue espectacular.

¿Cuáles son tus expectativas?

Mis expectativas para Tokio son sacar medalla, y es lo que quiero realmente. Estoy entrenando y estoy enfocado en ello, entonces estoy en cada competencia, en cada entrenamiento, pensando en que quiero sacar la medalla en Tokio.

¿A Chile qué le hace falta para conseguir más medallas en los Juegos Olímpicos?

Inversión, pero no solamente en nosotros. Nosotros ya estamos grandes, algunos ya están terminando sus carreras deportivas, entonces hay que invertir en las bases, hay que invertir en los infantiles, en los cadetes y en los junior, cuando recién están comenzando. Si queremos cosechar medallas olímpicas hay que invertir en los pequeños.