El US Open tiene todo excepto a Thiem: el pupilo de Massú es el tercer Top 10 en despedirse del Grand Slam

Una jornada para el olvido tuvo Dominic Thiem (4º del ranking ATP) en el US Open. El austríaco, lejos de su gran rendimiento al que nos tiene acostumbrados, cayó por parciales de 6-4, 3-6, 6-3 y 6-2 ante el italiano Thomas Fabbiano (87º), en 2 horas y 26 minutos.

El pupilo de Nicolás Massú venía con problemas producto de un virus estomacal que lo tuvo complicado en las semanas previa, de hecho, había manifestado que no esperaba repetir los cuartos de final del año anterior, lo que le significará perder 360 puntos.

Por lo mismo, el número 4 del mundo no pudo mostrar un buen tenis. De hecho, desaprovechó nueve break points y tuvo 48 errores no forzados, puntos que aprovechó su rival para superar la primera ronda por segunda vez en US Open, donde enfrentará ahora al kasajo Aleksandr Bublik (75º).

Pero Thiem no es el único Top 10 que dice adiós en el debut. El griego Stefanos Tsitsipas (8º) cayó ante el ruso Andrey Rublev (43º) en parciales de 4-6, 7-6 (5), (7)6-7(9) y 5-7, mientras que el español Roberto Bautista Agut (10º) perdió por 6-3, 1-6, 4-6, 6-3 y 3-6 ante el kasajo Mikhail Kukushkin (47º).