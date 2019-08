La lluvia suspendió definitivamente el partido de Cristian Garin con Álex de Miñaur en el US Open

Cristian Garin (32º de la ATP) tendrá que seguir esperando para jugar su partido ante el australiano Álex de Miñaur (38º), por la segunda ronda del US Open, debido a que la lluvia obligó a cancelar gran parte de los duelos en Nueva York.

El pleito entre el chileno y el oceánico estaba pactado para las 11:00 horas, en el Court 5, sin embargo el tiempo en Estados Unidos no permitió que se desarrollara el encuentro.

Due to the weather, the Wednesday day session — Session No. 5 — has been cancelled for all matches on the outer courts.#USOpen pic.twitter.com/ePdWFUMGVj

— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019