Presidente de la U y el caso Johnny Herrera: "Los ídolos no se olvidan y conversando se logra la solución de todo"

El presidente de la concesionaria Azul Azul, José Luis Navarrete, se refirió a la controversial situación vivida con el capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, en medio de la presentación del libro Ídolo Azul, en homenaje al histórico ex delantero de los laicos, Leonel Sánchez.

En ese evento, el mandamás de la controladora manifestó que en la U ya tienen un modelo para tratar este tipo de temas con las figuras del club, y que además cuentan con la Corporación Más Allá del Horizonte para homenajear a los otros ídolos que tiene la institución.

"Los ídolos no se olvidan y precisamente este momento es para darle agradecimiento a Leonel (Sánchez), respecto a todo lo que hizo por la U. Nuestra directiva en su proyecto considera el reconocimiento de los ídolos, hemos logrado realizar instancias como la Corporación Más Allá del Horizonte, donde reagrupamos a los ex jugadores y ahí tenemos conversaciones sobre los momentos. En el caso particular de Johnny (Herrera), que es figura del club, conversamos con mucho respeto, es un modelo que tenemos que llevar a adelante y que conversando se logran una solución a todas las cosas", aseguró Navarrete.

"Sobre el trabajo futbolístico y deportivo del plantel, todas las semanas se trabaja para lograr el objetivo. Es parte de los objetivos propuestos, y eso es que toda la institución esté alineada en un objetivo común de reencontrarnos con la identidad", agregó sobre la idea de hacer diferentes reconocimientos a sus referentes.

La U continúa en la zona roja de la pelea por no descender a la Primera B 2020, y su más cercano desafío será el enfrentamiento de este sábado 31 de agosto (15:00 horas), frente a Coquimbo Unido y en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.