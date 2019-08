El "loco" Nick Kyrgios gana en su debut en el US Open y califica de "corrupta" a la ATP

Nick Kyrgios logró una buena victoria en su debut en el US Open 2019, tras vencer en tres sets seguidos al estadounidense Steve Johnson, en un duelo que terminó cerca de la 1:00 am de Nueva York.

Sin embargo, eso no calmó los ánimos del polémico tenista australiano, quien mostró algunas de sus locuras dentro de la cancha y luego en conferencia de prensa se descargó con todo tras haber sido multado con 113.000 dólares por su polémica actuación en el Masters 1.000 de Cincinnati, donde hasta escupió a un juez de silla.

Sobre esta situación, Kyrgios tuvo un duro intercambio con un periodista, indicando que "la ATP es bastante corrupta, pero no estoy preocupado por eso en absoluto. Sí, me multaron con 113.000 dólares, pero ¿por qué estamos hablando de algo que sucedió hace tres semanas cuando acabo de ganar la primera ronda del US Open?".

Ante la insistencia del comunicador, el australiano se molestó aún más indicando: "¿Alguna vez has insultado a alguien? Solo estoy haciendo una pregunta. ¿Alguna vez has insultado a alguien?. Entiendo que no eres un atleta de élite. Solo responde mi pregunta".

No sólo eso, durante el partido, Johnson encaró a Kyrgios tras uno de sus berrinches en la cancha. El estadounidense, muy enojado, le preguntó: "¿Vas a jugar al tenis o vas a dirigir un show de TV?".

#USOPENxESPN Steve Johnson no se anduvo con vueltas, miró a los ojos a Kyrgios y le soltó una frase contundente. https://t.co/sJyZXcUgw3 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 28, 2019