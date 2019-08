La autocrítica de Mario Salas en Colo Colo: "Nos ha faltado esa racha de regularidad y solvencia futbolística"

Colo Colo está a 10 puntos de Universidad Católica, el sólido líder del Campeonato Nacional, y Mario Salas reconoció que a su equipo le falta "solvencia futbolística" para acercarse al objetivo, que por ahora está muy lejos, que es ser campeón.

"Es la estabilidad que uno busca siempre. Entendemos a que se debe a una situación futbolística, en que el equipo juega bien, que demuestra cosas buenas y nosotros, no la hemos tenido. Pese a eso, yo siento que Colo Colo hace cosas muy buenas, pero nos falta esa continuidad en los partidos y tener regularidad. Nos ha faltado esa racha de regularidad y solvencia futbolística", analizó el estratega.

Sobre el estilo de juego de los albos comentó que "a mí me trajeron acá para ganar y si quiero seguir en esto, tenemos que tener resultados. Si yo estoy más cerca de hacer las cosas como a mí me parecen, estaremos más cerca de ganar, pero también es muy importante cómo hacemos las cosas, y de ganar es la forma en como nosotros queremos ganar".

"Si a mí me piden que juegue largo, no lo voy a hacer, si me piden que no presione al rival, no lo voy a hacer. Eso sería renunciar a mis principios, añadió acerca del mismo tema.

El récord de Paredes

Mario Salas fue consultado sobre el récord que espera romper el próximo domingo Esteban Paredes, como goleador del fútbol chileno, acerca de lo cual señaló que "estamos todos esperando el momento, pero Esteban nos marca el camino a seguir, ya que está más preocupado de ganar el partido que de su gol. Buscamos tener el escenario ideal y el escenario ideal parte por ganar el encuentro.

Por otra parte, se refirió a la ausencia de Jorge Valdivia y Jaime Valdés, por suspensiones: "cuando juega Jorge y Jaime es más fácil percibir al jugador más habilitador, y siento que tenemos jugadores que nos pueden ayudar a generar ese juego. Tenemos a Carlo Villanueva pero debemos hacerlo con un trabajo colectivo".

Gaete

Además, habló de la presencia de Juan Carlos Gaete en Cobresal ante Colo Colo, un jugador que no pudo tener en su plantel por diversos problemas personales.

"Hay muchos otros motivos de los cuales preocuparse el fin de semana. Independiente de que sea Juan Carlos o el jugador que sea, tienen que respetarse y el público que viene en gran masa, viene a apoyar a Colo Colo, a Esteban y esperamos que sea un día ideal", remató.

Colo Colo se medirá con Cobresal el próximo domingo a las 20:00 horas, en un repleto Estadio Monumental.