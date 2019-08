Oroz refleja la confianza de la U: "Con Caputto ha habido un cambio, el equipo ya se siente superior a los rivales"

El alza futbolística que ha vivido Universidad de Chile durante las últimas semanas ha impregnado de confianza al plantel laico. Aparte de la victoria frente a Deportes Antofagasta y el empate frente a Unión La Calera como visitantes, los azules quedaron muy contentos con el juego mostrado en el empate 1-1 con el líder Universidad Católica.

Muestra de lo anterior son las palabras del volante argentino Nicolás Oroz, quien agradeció la levantada que han tenido desde la llegada del técnico, Hernán Caputto, a la banca de la U y que incluso -pese a la preocupación por el descenso- ya sienten que pueden mirar de otra forma a los rivales.

"El partido con Antofagasta era clave y enfrentar a dos equipos que están arriba y superarlos como lo hicimos. Nos da esa espina de no poder ganarlos, pero el equipo ya se siente superior a los rivales, va mejorando y es un alivio para nosotros, no nos confiamos porque estamos en la zona baja, pero vamos a salir recordando que podemos salir bien y sacar los tres puntos que nos habían sido esquivos últimamente", aseguró el volante en conferencia de prensa.

"En este club siempre está la obligación de ganar, sea el rival o cancha que sea. Hoy, es verdad, no estamos cómodos en la tabla, pero nos concentramos en el trabajo y mejorar, se mira de reojo (el tema del descenso) y no podemos descuidarnos, pero obviamente el grupo lo nota, nota que ha habido un cambio. Todavía faltan algunos detalles para poder ganar los tres puntos y ganar partidos seguidos que nos puedan dar esa tranquilidad más adelante en el torneo", agregó.

Osvaldo González sigue siendo el principal dolor de cabeza para Caputto en la U El defensa volvió a entrenar con sus compañeros tras la recuperación de su desgarro, pero es duda para el partido de este sábado contra Coquimbo Unido.

Sobre su situación personal, Oroz dijo no molestarle ir al sacrificio en el puesto que le toque jugar, dado que su motivación recae en poder continuar con los azules para la temporada 2020.

"El equipo necesita que todos demos un poco más por la situación en la que está ahora, y por eso de cualquier posición que me toque jugar lo haré. Ahora he ido mejorando de a poco y lo he ido sintiendo con el correr de los partidos, estoy con una dieta y doble turno así que espero no conformarme con lo logrado e ir por más", aseguró el ex Racing.

"Mis aspiraciones están acá en el club, siempre pongo objetivos a corto plazo y ese sería quedarme un poco más tiempo, llegar a diciembre sin la situación en la que estamos, con un balance más positivo del que ahora fue y ojalá el año que viene seguir acá", cerró.

La U visitará a Coquimbo Unido este sábado 31 de agosto (15:00 horas) en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y por la 20º fecha del Campeonato Nacional 2019.