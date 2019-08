Quinteros quería más jugadores de la UC en la Roja: "Esperaba, a lo mejor, otra convocatoria"

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, se refirió a la nómina de la Selección chilena para los amistosos ante Argentina y Honduras en septiembre donde aparecen dos valores cruzados: Alfonso Parot y César Pinares.

El argentino-boliviano, en conferencia de prensa, al contrario de lo que se pueda pensar, quería que la UC tuviera más convocados por Reinaldo Rueda para esta doble fecha FIFA, la primera tras la Copa América de Brasil 2019, donde Chile fue cuarto.

"Esperaba, a lo mejor, otra convocatoria, pero evidentemente con Parot y Pinares, a lo mejor Puch podría haber sido convocado si no estaba lesionado. Es bueno tener jugadores en la Selección, eso habla bien del equipo, de como están jugando. Me pone muy contento, porque se ganaron esa posibilidad, ojalá puedan jugar para que el técnico los pueda ver y puedan seguir siendo convocados, más allá de que esto nos genere inconvenientes en un partido de Copa Chile", dijo Quinteros.

Sobre el aporte que le pueden dar Pinares y Parot al equipo nacional, expresó que "están en un gran momento. Puedo hablar más de Pinares que lo he tenido desde principios de año. Fue de menos a más, le encontramos una posición, porque llegó de extremo y ha jugado de interior por derecha y le ha ido muy bien. Tuvo un crecimiento futbolístico que lo debe tener estudiado el entrenador de la Selección y por lo mismo le puede aportar cosas. Con Parot, si bien no lo he tenido mucho tiempo, es un jugador fuerte, rápido, de buen juego aéreo y que puede jugar como central y lateral".

Acerca de la comunicación de la Roja con Puch producto de la lesión que lo tiene complicado, incluso para el duelo del fin de semana ante Deportes Antofagasta -domingo, 15:00 horas, estadio Calvo y Bascuñán-, estableció que "es algo interno entre el cuerpo médico del club, el club, el jugador y la gente de la Federación. Si lamentablemente quedó fuera por lesión, sería mala suerte porque sería segunda vez que le sucede lo mismo y uno de sus objetivos personales es la Selección. Hasta ahora no ha tenido fortuna en ese sentido".

"Edson está entrenando normal. Ante la U jugó tocado. Esperamos recuperarlo, si no es para este fin de semana será para el próximo. Lo vamos a esperar hasta el viernes. Evaluaremos con el cuerpo médico y con el propio jugador", comentó.

Finalmente, de la opción de que Diego Buonanotte lo reemplace, Quinteros afirmó que "es una de las alternativas que manejamos para reemplazar a Puch, aunque el puesto de extremo no es su mejor posición".