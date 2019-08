Otra vez en contra: Arturo Vidal y Alexis Sánchez revivirán su "clásico" chileno en la Champions League

El sorteo de la UEFA Champions League 2019-2020 dejó un nuevo choque clásico entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez, esta vez entre Barcelona de España e Inter de Milán de Italia.

Y no es primera vez que los dos cracks chilenos se enfrentan en la máxima competición de Europa y la ventaja es amplia para Vidal, quien "golea" a Sánchez en los duelos entre ambos.

El primero fue el 20 de octubre de 2015. Se enfrentaron Arsenal y Bayern Munich en Londres por la fase de grupos de la Champions League y la victoria fue para el equipo del delantero por 2-0. En esa ocasión, Alexis y Vidal fueron titulares. El Niño Maravilla fue sustituido a los 82', cuando Olivier Giroud ya había puesto la ventaja para los Gunners, mientras que el Rey Arturo había sido reemplazado diez minutos antes. Una de las postales del compromiso fue el "caño" del tocopillano a su compatriota.

Alexis le hace un túnel a Vidal en la Champions

Luego, el 4 de noviembre en esa misma campaña, Vidal se tomó revancha. Fue goleada de Bayern Munich 5-1 ante Arsenal en Allianz Arena, aunque en ese encuentro el ex Juventus ingresó a los 71 minutos, cuando el encuentro estaba 4-1 en favor de los alemanes. Alexis, en tanto, disputó todo el partido.

En esa edición de la Champions, los Gunners quedaron eliminados en octavos de final por Barcelona con un 5-1 en el global, mientras que los bávaros llegaron a semifinales y fueron derrotados por Atlético de Madrid con un global de 2-2 que se definió por los goles de visitante.

El siguiente registro, se remonta al 15 de febrero de 2017 por los octavos de final de esa edición 2016-17, donde Vidal con Bayern Munich goleó por 5-1 de local al Arsenal. El Rey disputó todo el duelo, mientras que Alexis anotó el gol de su equipo.

Después, en el partido de vuelta jugado el 7 de marzo en Emirates Stadium, los germanos volvieron a golear por 5-1 a los Gunners. Y no sólo eso, Vidal brilló con dos golazos para ampliar su supremacía sobre Sánchez. Sin embargo, los dirigidos por Carlo Ancelotti quedaron fuera en cuartos de final ante Real Madrid.

Y en la pasada edición de la Champions 2018-2019 se escribió una nueva historia, con el Barcelona de Vidal -que jugó 15 minutos- barrieron al Manchester United de Sánchez -entró los últimos 10'- por 3-0. Así, los catalanes pasaron a semifinales del certamen, donde cayeron ante Liverpool. En la ida no se enfrentaron, porque el tocopillano estaba lesionado y no vio minutos en la victoria 1-0 de los catalanes en Old Trafford.

Ahora habrá una nueva historia, pero con Alexis en el Inter de Milán contra un Vidal que se mantiene en el Barça.

Los duelos Alexis-Vidal por la Champions League

2015-2016: Arsenal (Alexis) 2-0 Bayern (Vidal) – fase de grupos

2015-2016: Bayern (Vidal) 5-1 Arsenal (Alexis) – fase de grupos

2016-2017: Bayern (Vidal) 5-1 Arsenal (Alexis, un gol) – octavos de final, ida

2016-2017: Arsenal (Alexis) 1-5 Bayern (Vidal, dos goles) – octavos de final, vuelta

2018-2019: Barcelona (Vidal) 3-0 Manchester United (Alexis) – cuartos de final, vuelta