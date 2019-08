Del Potro se recuperó e intentará un nuevo retorno soñado al tenis en octubre

El tenista argentino Juan Martín del Potro, que se encuentra en proceso de recuperación de una fractura en la rótula derecha, anunció este viernes que volverá a competir en el circuito de la ATP en los torneos de Estocolmo y Viena.

"Estoy feliz de poder anunciarles mis torneos del regreso, que serán Estocolmo y Viena. Ambos son muy especiales en mi carrera porque tuve la suerte de ganarlos. La recuperación marcha muy bien. Nos vemos pronto!", informó en su cuenta de Twitter.

Del Potro, incluso había dejado entrever que podría retirarse del tenis, tras la lesión que sufrió el pasado 19 de junio en el torneo ATP 500 de Queen´s al resbalarse en el partido de primera ronda frente al canadiense Denis Shapovalov.

Pero todo cambió en las últimas semanas, porque el argentino decidió recuperarse e intentar un nuevo retorno al circuito. Este sería la cuarta vez que Delpo vuelve de una larga lesión y en todas tuvo gran éxito.

Welcome back Juan! We are really exited that former Grand Slam Champion and two-time SO winner Juan Martin del Potro is playing Intrum Stockholm Open. pic.twitter.com/NHUaXBqBkV

— Intrum StockholmOpen (@IntrumSthlmOpen) August 30, 2019