Felipe Gutiérrez dispara contra sus críticos: "Decir 'pecho frío' es de gente que no tiene idea cómo vivo el fútbol"

El volante de Sporting Kansas City de la Major League Soccer de Estados Unidos, Felipe Gutiérrez, se aburrió de sus críticos y se lanzó contra los hinchas que lo califican como un futbolista "pecho frío".

El jugador, que ha tenido una gran temporada en el fútbol estadounidense, salió al paso de los dichos de algunos fanáticos, a quiénes no les convence su actitud dentro de la cancha.

"A mí me da lo mismo. Sí me afecta y me duele cuando daña a mi familia. Decir 'pecho frío' es una opinión muy básica de gente que no tiene idea de cómo trabajo y cómo vivo el fútbol", expresó Gutiérrez a La Tercera.

Asimismo, sentenció que "¿Por tener un mal partido alguien me puede juzgar y decir que tengo mala actitud? Que le pregunten a mi entrenador cómo es mi entrega en entrenamientos y partidos", se defendió el futbolista.

Además, consideró que "es darle cuerda a gente que no me importa y no me da nada en la vida. Intento no vender humo con eso".

Por otro lado, habló del regreso de Claudio Bravo a la Roja, para los duelos ante Argentina y Honduras: "Claudio es un líder tenga o no la jineta. Eso lo decide el entrenador (si debe ser el capitán). Que esté en la selección ya es importante".