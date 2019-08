Caputto y el duelo contra su ex compañero Pinilla: "Sé que ama al club, pero trataré que la U tenga una gran tarde y él no"

El técnico Hernán Caputto enfrentará su cuarto partido al mando de la banca de Universidad de Chile y al frente tendrá a Coquimbo Unido, comandado ofensivamente por el ex delantero azul y su ex compañero de equipo, Mauricio Pinilla. El actual DT de la U coincidió con el atacante Pirata en el plantel universitario del 2007 y por ello tiene muy clara la importancia que tendrá en su duelo del fin de semana.

"No puedo desconocer el grado de capacidad futbolística de Mauro (Pinilla). Justo ayer escuché que está en plenitud, y sé que quiere mucho al club, se formó aquí, pero yo siempre pienso en el equipo. Para él será un partido diferente porque enfrentar a la U para él no es habitual, pero será grato verlo en su estado actual y trataremos de que él no tenga una gran tarde, sino que la tengamos nosotros", aseguró Caputto en conferencia de prensa.

Por otra parte, el ex seleccionador Sub 17 manifestó que no está muy preocupado por la posición en la tabla del Campeonato Nacional 2019, ni tampoco en la escasez goleadora que ha frenado a su equipo de obtener los tres puntos.

La "felicidad de Hernán Caputto" permitió la semana más tranquila de la U en su turbulento 2019 Los dirigidos del nuevo DT están encantados por el nivel individual que ha sacado en ellos y les gusta la actitud de trabajo que ha tenido desde que asumió.

"Creo que siempre hay que generar un grado de seguridad en el equipo por todo lo que construye para llegar de cara al gol y luego cuando vienen los goles se agradecen, pero el problema se dará si no construimos la jugada para el gol. Numéricamente hay un aproximado de casi 9 a 10 posibilidades de gol que tenemos y que son importantes. Cuando las opciones se concreten será mejor, pero le pasa a todos los equipos", manifestó el DT azul.

"Tener la realidad de nuestra situación es súper importante pero no hay que sobrecargarla, ni tenerla por encima nuestro. Hay que tener seguridad de lo que pasa, porque la realidad del campeonato, cuando uno entra al campo de juego se olvida un poco, principalmente en los últimos partidos. Hay que saber cómo manejar resultados y no ver el resultado de la tabla", agregó.

Además, Caputto se refirió a la nula participación de los jugadores azules en la nómina de la Roja para los amistosos de fecha FIFA, asegurando que "Reinaldo tiene que haber tenido la gente que ha nominado hace tiempo y si no hay jugadores de Universidad de Chile es algo que hay que preguntarle a Reinaldo, pero ya llegarán los momentos en que puedan estar nuestros jugadores y deseo lo mejor para nosotros (Chile) en fecha FIFA".

La U visitará a Coquimbo Unido este sábado 31 de agosto (15:00 horas) en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y por la 20º fecha del Campeonato Nacional 2019.