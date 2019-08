Grupos, fechas y figuras: Todo lo que hay que saber del Mundial de básquetbol de China 2019

La mejor selección del baloncesto mundial, Estados Unidos, intentará ganar el tricampeonato en el Mundial de básquetbol que se disputará en China, el cual inicia este sábado 31 de agosto.

En El Gráfico Chile te damos todos los datos del certamen que iniciará este fin de semana, buscando a un nuevo monarca planetario en tierras orientales.

La Copa del Mundo de básquetbol es un torneo de 32 equipos que se jugará entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre. Los 32 equipos que competirán en China se clasificaron para el torneo en los últimos dos años y fueron sorteados entre ocho grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo avanzan a la segunda ronda.

Las Copas del Mundo se disputaban cada cuatro años, como los Juegos Olímpicos. Excepto que esta vez pasaron cinco años entre torneos. La razón fue que la FIBA, el organismo rector del baloncesto, quería evitar tener su Copa del Mundo en el mismo año que la FIFA celebra su certamen para hombres. Así que no hubo Mundial de básquetbol en 2018, pasando en lugar de ello a este año.

Los 12 jugadores que van a China por Estados Unidos son de la NBA, sin embargo astros como LeBron James, Kawhi Leonard, Stephen Curry, James Harden, Paul George, Kyrie Irving y Anthony Davis decidieron no participar por diversas razones.

El actual elenco dirigido por Gregg Popovich tiene a hombres de segunda o tercera línea en la liga estadounidense. Están Kemba Walker, Harrison Barnes, Jaylen Brown, Joe Harris, Brook López, Khris Middleton, Donovan Mitchell, Mason Plumlee, Jayson Tatum, Marcus Smart, Myles Turner y Derrick White.

De otros países, destacan Giannis Antetokounmpo (Grecia), Nikola Jovic (Serbia), Marc Gasol (España), Ricky Rubio (España), Rudy Gobert (Francia), Patty Mills (Australia), Danilo Galinari (Italia), Jonas Valanciunas (Lituania), Dennis Schröder (Alemania), Luis Scola (Argentina), Cedi Osman (Turquía), Furkan Korkmaz (Turquía), Al-Farouq Aminu (Nigeria), Nikola Vucevic (Montenegro).

Estados Unidos. Y por mucho, pese a la incertidumbre que rodea a su plantel. Serbia, con Jokic como baluarte, asoma un fuerte aspirante al título. España y Francia también se presentan con buenas opciones.

Get your #FIBAWC knowledge up with our ABC of the competition! 🔎🏀🌍🏆

#WorldGotGame https://t.co/fXjVqaNCOB

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 30, 2019