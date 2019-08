La extraña autocrítica en tercera persona del meta de Coquimbo: "Matías Cano no está a la altura de esta institución"

Con gusto a derrota terminaron en Coquimbo Unido tras el 2-2 frente a Universidad de Chile en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la 20ª fecha del Campeonato Nacional. Los Piratas nuevamente dejaron escapar el triunfo en los minutos finales y el que más lo sintió fue el meta Matías Cano.

El portero se responsabilizó por el gol de Leonardo Fernández lanzando una extraña autocrítica en tercera persona. "Estoy muy triste por el empate porque cómo se dio el partido cualquiera de los dos pudo ganar, nosotros dimos el puntazo para ganar y en el único remate que nos hacen al arco nos empatan. Me parece que Matías Cano no estuvo a la altura de la ambición que tiene esta institución que es llegar al a Copa Libertadores", lanzó el argentino.

"No pude darle al equipo esos dos puntos que otra vez nos vuelven a sacar después del minuto 90. Seguimos acumulando puntos que dejamos en el tintero y ya van ocho puntos… No quiero decir que no la quise atajar, porque obviamente que la quise atajar, me voy con esa espina de no haber podido ayudar al equipo cuando más lo necesitaba", remató.