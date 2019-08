Pinilla tira una bomba al abrirle la puerta al retiro: "Haré una reflexión profunda si es que sigo jugando o no"

El empate 2-2 entre Coquimbo Unido y Universidad de Chile fue un partido muy emotivo para Mauricio Pinilla. Antes que iniciara el encuentro, el delantero saludó cariñosamente a sus ex compañeros de la U y al técnico Hernán Caputto, sin embargo, una vez terminado el partido, el ex seleccionado nacional analizó la paridad entre piratas y azules, y de paso le abrió la puerta al retiro.

"Tengo contrato hasta diciembre, me voy a tomar unas vacaciones muy larga y voy a hacer una reflexión profunda si es que sigo jugando o no", inició el atacante aurinegro.

El ex Universidad de Chile indicó que todavía no sabe si seguirá en el cuadro coquimbano y no descartó el retiro del fútbol profesional: "Estoy en un buen momento, pero eso no es todo para ser feliz. Quiero paz para mí, para mi familia y hoy la tengo, pero durante las vacaciones seguiré reflexionado sobre mi continuidad en Coquimbo y voy a reflexionar si sigo jugando o no", inició el atacante pirata.

Coquimbo Unido quedó en la cuarta posición del Campeonato Nacional con 30 puntos y actualmente están en zona de Copa Sudamericana. En la próxima fecha, el equipo dirigido por Patricio Graff visitará a Palestino en el estadio Municipal de La Cisterna.