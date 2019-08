La Roja femenina enfrentará a Australia en amistosos de preparación para el repechaje de Tokio 2020

Pasado el Mundial de Francia 2019, la Selección chilena femenina ahora se enfoca en el repechaje ante Sudáfrica para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por lo mismo, las dirigidas por José Letelier están en proceso de preparación.

Mientras las Rojas se encuentran en Brasil en un torneo amistoso, la ANFP confirmó dos partidos ante Australia, octava del ranking Fifa y que quedó eliminada con Noruega en octavos de final en la última Copa del Mundo.

"Es una manera ideal de cerrar un año tan importante para nuestra Selección Femenina. Volvemos a Australia, donde el año pasado conseguimos el triunfo ante la selección de mejor ranking de nuestra historia. Estamos en plena preparación para el repechaje olímpico y enfrentar a rivales de esta talla resulta esencial", dijo Sebastián Moreno, presidente de la ANFP, en la página oficial de la asociación.

Los partidos se jugarán en Sydney el próximo 9 de noviembre en el Bankwest Stadium y en Adelaide el 12 del mismo mes en el Coopers Stadium en horarios por confirmar.

🤔 Mmm #LaRojaFemenina frente a una potencia mundial… ¡Obvio que sí!

¡Great for us! See you in Sydney and Adelaide in November.

¡Vamos con todo!

🇨🇱🆚🇦🇺 https://t.co/floowcj4kz

— Selección Chilena (@LaRoja) August 31, 2019