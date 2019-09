Gustavo Quinteros negó una pelea con Luciano Aued: "No hubo ningún inconveniente y vamos a seguir así"

Universidad Católica derrotó a Deportes Antofagasta por 2-1 y estiró a 13 puntos su ventaja en la cima del Campeonato Nacional. Pese a que manejaron el partido gracias a la temprana anotación de César Pinares, los cruzados sufrieron con el empate transitorio a través de cabezazo de Felipe Flores. El técnico franjeado, Gustavo Quinteros, indicó que deben mejorar esa faceta del juego.

"A nosotros nos complican las pelotas paradas, nos hacen goles con facilidad de esa manera. El juego aéreo lo tenemos que mejorar. Es una falencia que tenemos que seguir trabajando para mejorar", señaló Quinteros una vez terminado el partido.

El entrenador del cuadro precordillerano alabó la mentalidad del plantel de Universidad Católica y resaltó la ventaja de 13 unidades que le llevan a Colo Colo: "Se acostumbraron a ganar, la mayoría viene del año pasado ganando y cuando salen las cosas bien, por momentos, ellos no se quedan contentos con que hayamos ganado. Ellos saben que hay que mantener la regularidad y seguir trabajando esas cosas. Estamos contentos, faltan 10 partidos y son 13 puntos de ventaja, hemos hecho bien las cosas".

El argentino-boliviano desmintió cualquier conflicto con Luciano Aued y aseguró que hay una buena conexión en el camarín: "Siempre hay alguien, en el fútbol siempre hay alguien. No importa. Estamos unidos, tenemos muy buena conexión, nunca hubo un inconveniente y vamos a seguir así. Los jugadores vienen de ganar y quieren seguir ganando y seguramente quieren ganar el otro partido que será por Copa Chile. Estoy contento de estar en un grupo con esos jugadores".

Finalmente, Quinteros tuvo palabras para aquellos jugadores que no tienen muchos minutos en la UC: "Me gusta darle la posibilidad a quiénes merecen jugar, por el trabajo que hacen, por cómo están y hoy pudieron jugar varios. Me gusta hacer cambios cuando los resultados son positivos".